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В Молдове дешевеет миндаль
В Молдове дешевеет миндаль
Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на ценообразование на молдавском рынке миндальных орехов.
2021-12-22T11:12+0200
2021-12-22T11:12+0200
экономика
в молдове
цены
орехи
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. С середины декабря к настоящему моменту в Молдове средняя оптовая цена на миндаль в скорлупе опустилась на 5 леев – до 170 леев за килограмм. Однако она все еще чуть выше декабрьского уровня прошлого года, пишет специализированное интернет-издание EastFruit.Как считают в Союзе ассоциаций орехоплодных культур Молдовы UAPCN, оценивая ситуацию на местном рынке миндаля, стоит учитывать несколько важных факторов.Первый – нисходящая динамика производства миндаля в стране. Из-за весенних заморозков последних нескольких лет ускорился процесс раскорчевки старых плантаций миндаля, при этом молодые плантации почти не закладываются. Второй фактор — в миндальном сегменте ореховой отрасли увеличивается дифференциация: на экспорт работает не более десятка относительно крупных хозяйств, на внутренний рынок – до сотни мелких и мельчайших производителей. При этом основная масса продукции экспортируется в рамках немногочисленных контрактов в Италию, Испанию и Турцию (тогда как грецкий орех из Молдовы поставляется в основном в Германию, Нидерланды, Австрию и Францию). Конкуренция заготовителей на миндаль на внутреннем рынке Молдовы невелика.Третий фактор – сравнительно невысокий спрос на ядро миндаля со стороны потребителей Молдовы. Соответственно, в декабре небольшие оптовые партии ядра миндаля можно было приобрести по цене существенно ниже среднего уровня – за 140-145 леев за килограмм.
https://ru.sputnik.md/20201213/Smertelno-opasen-syrym-o-kakom-orekhe-rech-32876194.html
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в молдове, цены, орехи

В Молдове дешевеет миндаль

11:12 22.12.2021
CC BY 2.0 / Nany Mata / almondsМиндаль
Миндаль - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
CC BY 2.0 / Nany Mata / almonds
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Эксперты отметили несколько факторов, влияющих на ценообразование на молдавском рынке миндальных орехов.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. С середины декабря к настоящему моменту в Молдове средняя оптовая цена на миндаль в скорлупе опустилась на 5 леев – до 170 леев за килограмм. Однако она все еще чуть выше декабрьского уровня прошлого года, пишет специализированное интернет-издание EastFruit.
Как считают в Союзе ассоциаций орехоплодных культур Молдовы UAPCN, оценивая ситуацию на местном рынке миндаля, стоит учитывать несколько важных факторов.
Первый – нисходящая динамика производства миндаля в стране. Из-за весенних заморозков последних нескольких лет ускорился процесс раскорчевки старых плантаций миндаля, при этом молодые плантации почти не закладываются.
Второй фактор — в миндальном сегменте ореховой отрасли увеличивается дифференциация: на экспорт работает не более десятка относительно крупных хозяйств, на внутренний рынок – до сотни мелких и мельчайших производителей. При этом основная масса продукции экспортируется в рамках немногочисленных контрактов в Италию, Испанию и Турцию (тогда как грецкий орех из Молдовы поставляется в основном в Германию, Нидерланды, Австрию и Францию). Конкуренция заготовителей на миндаль на внутреннем рынке Молдовы невелика.
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Третий фактор – сравнительно невысокий спрос на ядро миндаля со стороны потребителей Молдовы. Соответственно, в декабре небольшие оптовые партии ядра миндаля можно было приобрести по цене существенно ниже среднего уровня – за 140-145 леев за килограмм.
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