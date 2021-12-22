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В Молдове корпоративы будут разрешены с ограничениями
В Молдове корпоративы будут разрешены с ограничениями
Массовые праздничные гулянки к Новому году смогут посетить лишь граждане с сертификатом COVID-19.
2021-12-22T16:03+0200
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в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Молдове в период с 23 декабря 2021 года по 15 января 2022 года установили ограничения для проведения частных мероприятий (праздники, корпоративы, свадьбы, крестины). Меры были приняты на последнем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Как говорится в решении комиссии, эти меры необходимы для контроля и предотвращения распространения инфекции COVID-19. Введены единые правила для населенных пунктов, вне зависимости от кода COVID-опасности ("зеленый", "желтый", "оранжевый", "красный"). Ранее в населенных пунктах еженедельно определяли цветовой код COVID-опасности в зависимости от уровня и количества заражений. Самые жесткие ограничения были при "красном" и "оранжевом" кодах, когда для посещения различных заведений требовался COVID-сертификат.
https://ru.sputnik.md/20211222/novye-pravila-vezda-moldova-27-dekabrya-47432237.html
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в молдове, молдова, ограничения, корпоратив

В Молдове корпоративы будут разрешены с ограничениями

16:03 22.12.2021 (обновлено: 16:28 22.12.2021)
© Pexels / Nicole MichalouВид сверху на сервиз для рождественского ужина
Вид сверху на сервиз для рождественского ужина - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Pexels / Nicole Michalou
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Массовые праздничные мероприятия к Новому году смогут посетить лишь граждане с сертификатом COVID-19.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Молдове в период с 23 декабря 2021 года по 15 января 2022 года установили ограничения для проведения частных мероприятий (праздники, корпоративы, свадьбы, крестины). Меры были приняты на последнем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Как говорится в решении комиссии, эти меры необходимы для контроля и предотвращения распространения инфекции COVID-19.
Введены единые правила для населенных пунктов, вне зависимости от кода COVID-опасности ("зеленый", "желтый", "оранжевый", "красный").
"Мероприятия должны быть организованны с количеством участников до 25, большее количество участников допускается только при наличии у всех участников сертификата COVID-19", - говорится в решении комиссии.
Ранее в населенных пунктах еженедельно определяли цветовой код COVID-опасности в зависимости от уровня и количества заражений. Самые жесткие ограничения были при "красном" и "оранжевом" кодах, когда для посещения различных заведений требовался COVID-сертификат.
Кишиневский аэропорт - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
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