https://ru.sputnik.md/20211222/vo-frantsii-slozhilas-kriticheskaya-situatsiya-s-covid---pravitelstvo-47436285.html
Во Франции сложилась "критическая ситуация" с COVID - правительство
Во Франции сложилась "критическая ситуация" с COVID - правительство
Кабинет министров Франции выразил озабоченность в связи с ростом числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.
2021-12-22T17:31+0200
2021-12-22T17:31+0200
2021-12-22T17:31+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Франция находится в начале волны распространения нового штамма "омикрон", в стране сложилась критическая ситуация с коронавирусом, об этом заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь, передает РИА Новости.Отмечено также растущее давление на госпитальную систему в связи с ростом числа заболевших.В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность.По итогам экстренного заседания 26 ноября Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211220/nalichie-omikron-moldova-47373502.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, франция
Во Франции сложилась "критическая ситуация" с COVID - правительство
Кабинет министров Франции выразил озабоченность в связи с ростом числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik.
Франция находится в начале волны распространения нового штамма "омикрон", в стране сложилась критическая ситуация с коронавирусом, об этом заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь, передает РИА Новости.
"Ситуация с коронавирусом во Франции критическая, потому что штамм "дельта" продолжает распространяться по стране. Вчера во Франции было зафиксировано 73 тысячи новых случаев заражения. Уровень заболеваемости теперь превышает 500 случаев на 100 тысяч жителей", - сообщил Атталь на правительственном брифинге в среду.
Отмечено также растущее давление на госпитальную систему в связи с ростом числа заболевших.
"Ситуация является критической также потому, что эпидемия может сопровождаться новым всплеском заболеваемости из-за нового штамма "омикрон", он распространяется с феноменальной скоростью по всей Европе... Мы находимся в начале волны распространения "омикрона", - добавил представитель правительства.
В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность.
По итогам экстренного заседания 26 ноября Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".