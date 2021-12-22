https://ru.sputnik.md/20211222/vo-frantsii-slozhilas-kriticheskaya-situatsiya-s-covid---pravitelstvo-47436285.html

Во Франции сложилась "критическая ситуация" с COVID - правительство

Во Франции сложилась "критическая ситуация" с COVID - правительство

Кабинет министров Франции выразил озабоченность в связи с ростом числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.

2021-12-22T17:31+0200

2021-12-22T17:31+0200

2021-12-22T17:31+0200

коронавирус

в мире

франция

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Франция находится в начале волны распространения нового штамма "омикрон", в стране сложилась критическая ситуация с коронавирусом, об этом заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь, передает РИА Новости.Отмечено также растущее давление на госпитальную систему в связи с ростом числа заболевших.В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность.По итогам экстренного заседания 26 ноября Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211220/nalichie-omikron-moldova-47373502.html

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в мире, франция