https://ru.sputnik.md/20211222/voz-vaktsinatsii-detey-podrostkov-covid-47450940.html

В ВОЗ высказались отрицательно о массовой вакцинации детей и подростков от COVID

В ВОЗ высказались отрицательно о массовой вакцинации детей и подростков от COVID

В ВОЗ высказались отрицательно о массовой вакцинации детей и подростков от COVID

2021-12-22T22:31+0200

2021-12-22T22:31+0200

2021-12-22T22:31+0200

коронавирус

подростки

воз

дети

вакцинация

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса, передает РИА Новости. Объясняется это тем, что эти группы населения менее всего подвержены тяжелому заболеванию, говорится в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE), опубликованном в среду.Также В ВОЗ выразили надежду на то, что наступающий 2022 год может стать годом завершения пандемии COVID-19. "Я думаю, спустя 2 года, мы лучше знаем вирус, и нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, главное теперь – применять те эффективные средства, которые имеются в распоряжении, включая вакцины и другие меры защиты здравоохранения, а также устранить неравенство в распределении вакцин.

https://ru.sputnik.md/20211222/italia-vvedenie-obyazatelnaea-vaktsinatsia-covid-47438043.html

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подростки, воз, дети, вакцинация