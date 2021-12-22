Коронавирус
В ВОЗ высказались отрицательно о массовой вакцинации детей и подростков от COVID
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Дети и подростки легче взрослых переносят коронавирус.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса, передает РИА Новости. Объясняется это тем, что эти группы населения менее всего подвержены тяжелому заболеванию, говорится в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE), опубликованном в среду.
"В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, еще не достигнут во всех странах", - подчеркивается в документе.
Также В ВОЗ выразили надежду на то, что наступающий 2022 год может стать годом завершения пандемии COVID-19.
"Я думаю, спустя 2 года, мы лучше знаем вирус, и нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, главное теперь – применять те эффективные средства, которые имеются в распоряжении, включая вакцины и другие меры защиты здравоохранения, а также устранить неравенство в распределении вакцин.
"Я думаю, спустя 2 года, мы лучше знаем вирус, и нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, главное теперь – применять те эффективные средства, которые имеются в распоряжении, включая вакцины и другие меры защиты здравоохранения, а также устранить неравенство в распределении вакцин.