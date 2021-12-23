https://ru.sputnik.md/20211223/afganistan-ostaetsya-mekkoy-dlya-terroristov-i-ugrozoy-dlya-tsentralnoy-azii-47477882.html

Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии

Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии

Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии

2021-12-23T22:38+0200

2021-12-23T22:38+0200

2021-12-23T22:38+0200

терроризм

афганистан

центральная азия

колумнистика

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На исходе 2021 года Афганистан под властью талибов остается источником террористических угроз для сопредельных стран, и эту проблему отдельными гуманитарными акциями или денежными траншами решить невозможно.Международные террористические организации уровня "Аль-Каиды"* расценивают победу талибов как общую, и достойную подражания модель захвата власти и построения "эмирата". При этом рассматривают сопредельные с Афганистаном страны Центральной Азии как удобную площадку для продолжения "джихада".Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов 22 декабря заявил: "В информационном пространстве нарастили свою подрывную деятельность различные радикальные группировки, которые рассматривают Афганистан как еще одну после Сирии площадку для создания фундаменталистского государства и призывают своих сторонников повторить этот успех на территории других стран".Днем ранее о растущих угрозах заявил российский министр обороны Сергей Шойгу: "Дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств ОДКБ. Внимательно отслеживаем обстановку и оперативно реагируем на все угрозы военной безопасности".Второе пришествие к власти талибов в августе 2021 года изначально вызывало осторожный оптимизм лишь у людей недальновидных. Международные контакты, переговоры на различных площадках с муллами (политическими представителями) "национально-освободительного движения" носили и носят вынужденный характер. Талибы 20 лет воевали, больше ничего не умеют делать, и не готовы "перековать мечи на орала", развивать какое-либо производство, кроме плантаций опиумного мака. Отсюда –"парализованная экономика" и вялотекущая гуманитарная катастрофа, способная дестабилизировать обстановку и в соседних государствах.Подобное развитие событий в 40-миллионном Афганистане вполне отвечает интересам двух десятков террористических организаций на афганской земле, и совершенно не устраивает мировое сообщество. Кабул пытаются "лечить" гуманитарной помощью и деньгами – в 2022 году ООН намерена запросить 4,5 млрд долларов на поддержку самых незащищенных афганцев, и это самая масштабная помощь в истории Организации.Гуманитарная эмиссияСовет Безопасности ООН 22 декабря принял резолюцию о "гуманитарном исключении" из режима санкций в отношении талибов, то есть предоставление средств гуманитарной помощи Афганистану уже не является нарушением требования о замораживании всех активов страны. Более того, ООН предложила талибам за охрану своих объектов в Афганистане в будущем году 6 миллионов долларов – ситуация парадоксальная, поскольку действующий глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани находится в розыске ФБР, и за помощь в его поимке обещано вознаграждение в 10 миллионов долларов.Гуманитарную помощь Афганистану обещают Япония – 100 миллионов долларов и Канада – 56 миллионов долларов. Даже Соединенные Штаты, униженные и оскорбленные стремительной августовской победой "джихадистов" над проамериканским правительством в Кабуле, 23 декабря разрешили гуманитарные финансовые операции с талибами и "Сетью Хаккани"*. Действительно, Афганистану должны помогать те, кто 20 лет разваливал эту страну. Российский президент Владимир Путин напомнил об этом на большой пресс-конференции 23 декабря.С другой стороны, мы наблюдаем формальные признаки финансирования Вашингтоном террористических организаций. Напомню, еще в сентябре 2001 года президент США Джордж Буш издал Указ N 13224 о блокировании имущества террористов и их сторонников на территории США, о введении запрета на все деловые и финансовые операции с ними. Маневры американцев внутри собственного законодательства отражают системный кризис. А главное, все попытки смягчить режим талибов "гуманитарными" деньгами деструктивны по сути.Действующие власти "эмирата" более заинтересованы в дорогостоящем восстановлении военно-воздушных сил, строительстве новой армии, укреплении репрессивного полицейского аппарата, а не в раздаче лепешек населению. Гуманитарные акции ООН вряд ли помогут большинству афганских граждан.Талибы слишком далеки от народа, зарплаты губернаторов и чиновников повыше исчисляются тысячами долларов. При этом большинству афганских женщин (их в стране 19,7 млн - работать в "эмирате" не разрешается, им просто запрещено выходить из дома без сопровождения мужчины. Фактически полстраны находится под домашним арестом. Какое уж тут экономическое развитие.Не имеют возможности учиться в школе 4,2 млн афганских детей, и 60 процентов из них – девочки. Женщин-учителей не хватает, а это необходимое условие получения образования девочками.При новой власти в Афганистане закрыто около 70% средств массовой информации. За три месяца более 6400 журналистов потеряли работу, убиты восемь гражданских активистов и двое журналистов, зарегистрировано 59 произвольных задержаний (избиений) представителей этой общественной группы – не оппозиции.Афганистан остается одной из беднейших стран мира. Нищета подталкивает значительную часть населения к пособничеству террористам, наркобизнесу. Раньше или позже, "традиционные" для талибов религиозное мракобесие, вооруженное насилие по отношению к мирному населению и экономически неизбежное производство наркотиков "выплеснутся" в соседние страны Центральной и Южной Азии.А пока ситуацию в "эмирате" помогают раскачивать конкурирующие террористические группировки. В Кабуле 23 декабря прогремел очередной взрыв – смертник совершил теракт возле паспортного стола. После 15 августа практически все взрывы в столице и провинциях Афганистана берег на себя "Исламское государство"*. "Аль-Каида"* пока что держится в тени.* – запрещенная в РФ террористическая организация.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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терроризм, афганистан, центральная азия, колумнистика