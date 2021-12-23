https://ru.sputnik.md/20211223/aleksandre-konunovoy-vernuli-skripku-47476542.html

Александре Конуновой вернули скрипку

Александре Конуновой вернули скрипку

Спустя более, чем два месяца Александра Конунова вернула скрипку, которую ей предоставил в пользование известный европейский меценат.

2021-12-23T17:41+0200

2021-12-23T17:41+0200

2021-12-23T18:12+0200

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. После проведения всех следственных процедур и изучения всех необходимых документов скрипка, изъятая в Международном аэропорту Кишинева, была возвращена известной молдавской скрипачке Александре Конуновой. Об этом сообщили в четверг в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Как отметили в прокуратуре, Конунова представила документы, которые разрешают ей временно владеть и пользоваться инструментом. В прокуратуре напомнили, что "при выезде из страны музыкальный инструмент не был объявлен культурной ценностью, вопреки тому, что указано в сопроводительных документах". Как уточнили в прокуратуре, через два дня после задержания скрипки инспекторами Таможенной службы Конунова предъявила справку из Министерства культуры, содержание которой противоречит указанному в предыдущих. В частности, указывалось, что инструмент не имеет культурной ценности. По данным ведомства, необходимо было проверить все обстоятельства, запросить удостоверенные документы у собственника. В заключение в прокуратуре сообщили, что уголовное расследование продолжается с целью объективного решения расследуемого дела.Изъятие скрипки у Александры КонуновойСкрипку работы Джованни Гваданини изъяли у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой 22 октября 2021 года в Международном кишиневском аэропорту. Как известно, музыкант направлялась на концерт в Москву.У сотрудников таможни возникли вопросы к скрипке, которую перевозила Конунова. В прессе изначально эту скрипку считали работой другого известного итальянского мастера Антонио Страдивари.Позднее министр культуры Серджиу Продан написал в социальных сетях, что произошла "досадная путаница" и Конунова получила инструмент по праву и законно перевозила его.Сама скрипачка спустя некоторое время после начала разбирательств обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и другим представителям молдавской власти с просьбой об оказании помощи по скорейшему возвращению скрипки.Позже Конунова создала в сети петицию с просьбой скорее решить вопрос.

https://ru.sputnik.md/20211028/khronologiya-intsident-skripka-stradivari-45984037.html

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в молдове, молдова, прокуратура