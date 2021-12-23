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Мир за сутки: помилование Ассанжа, цифровая трансформация и лекарство от COVID
Мир за сутки: помилование Ассанжа, цифровая трансформация и лекарство от COVID
Мир за сутки: помилование Ассанжа, цифровая трансформация и лекарство от COVID
2021-12-23T09:08+0200
2021-12-23T10:55+0200
в мире
кишинев
джулиан ассанж
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, почему в свою бытность главой государства не вынес решение о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и не решил вопрос с уголовным преследованием бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.В ходе интервью порталу Daily Wire журналист предположил, что Трамп имел возможность помиловать Сноудена и Ассанжа, когда был президентом США, сообщает РИА Новости."С одной стороны, это вроде шпионская история, а с другой – тот, кто разоблачил реальную коррупцию. У меня было ощущение, я не скажу, о котором из них, но у меня было ощущение в отношении одного сильнее, чем в отношении другого", – сказал Трамп.Портал отмечает, что Трамп не уточнил, кто из двоих имел большие перспективы об отказе от уголовного преследования."Я мог бы сделать это, но, скажем так, были люди по обеим сторонам проблемы, хорошие люди. И плохие люди на одной стороне. Но я решил, пусть действие продолжается, пусть суд разберется. И я думаю, суд это и делает", – сказал он."Некоторые вещи в контексте шпионажа, плохие вещи увидели свет, что отбросило нас назад и повредило нам тем, что они сделали", – сказал Трамп.Он добавил, что после те же люди, которые преследовали Ассанжа и Сноудена, после нацелились и на него самого "так злобно и нечестно". "Я мог бы пойти – я был очень близок к тому, чтобы пойти другим путем", – добавил Трамп.В Кишиневе прошла конференция по цифровой трансформации городаО том, что в Кишиневе была представлена концепция цифровой трансформации рассказал примар столицы Ион Чебан. Он также сообщил, что в мероприятии приняли участие эксперты, представители сферы ИТ и гражданского общества.Он подчеркнул, что конечная цель проекта – принести реальные выгоды гражданам и экономическим агентам города, повысить качество жизни и улучшить деловой климат с помощью умных и инновационных решений.По информации примара, в концепцию цифровой трансформации входят управление, информационная инфраструктура, планирование и разработка бюджетов, нормативно-правовая база, возможности реализации и мониторинг – все то, что важно для достижения цели по созданию умного города."Для самого муниципалитета это новое видение указывает направления модернизации внутренних административных процессов для достижения большей эффективности и прозрачности, а также оптимизации административных расходов примэрии. Мы хотим, чтобы примэрия Кишинева стала самым прозрачным государственным учреждением", – заключил Чебан.Новый российский препарат против COVID будет применяться только в стационареПрепарат от коронавируса "МИР 19", зарегистрированный ранее российским Минздравом, предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, пишет РИА Новости."Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах... Мы планируем продолжать исследование, уже пострегистрационное, и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания", – сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Российский препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства, был зарегистрирован Минздравом РФ в среду.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 277 миллионов.На утро 23 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 277 151 167. Из них 5 375 422 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (51 545 991). Следом идут Индия (34 758 481) и Бразилия (22 222 928).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 713 654), Россия (10 114 983), Турция (9 211 710), Франция (8 902 466), Германия (6 915 434), Иран (6 177 885) и Испания (5 645 095).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 801 079 случаев заражения, в Румынии – 1 799 455.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 373 373. В понедельник профильное министерство сообщило о 390 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9557, выздоровели 359 110 человека.
https://ru.sputnik.md/20211210/sud-london-assanzh-47119131.html
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https://ru.sputnik.md/20211222/voz-vaktsinatsii-detey-podrostkov-covid-47450940.html
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в мире, кишинев, джулиан ассанж

Мир за сутки: помилование Ассанжа, цифровая трансформация и лекарство от COVID

09:08 23.12.2021 (обновлено: 10:55 23.12.2021)
© Sputnik / Justin Griffiths-Williams / Перейти в фотобанкСторонница Джулиана Ассанжа на митинге против экстрадиции Джулиана Ассанжа в Лондоне, Великобритания
Сторонница Джулиана Ассанжа на митинге против экстрадиции Джулиана Ассанжа в Лондоне, Великобритания - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Justin Griffiths-Williams
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, почему в свою бытность главой государства не вынес решение о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и не решил вопрос с уголовным преследованием бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
В ходе интервью порталу Daily Wire журналист предположил, что Трамп имел возможность помиловать Сноудена и Ассанжа, когда был президентом США, сообщает РИА Новости.
"С одной стороны, это вроде шпионская история, а с другой – тот, кто разоблачил реальную коррупцию. У меня было ощущение, я не скажу, о котором из них, но у меня было ощущение в отношении одного сильнее, чем в отношении другого", – сказал Трамп.
Портал отмечает, что Трамп не уточнил, кто из двоих имел большие перспективы об отказе от уголовного преследования.
"Я мог бы сделать это, но, скажем так, были люди по обеим сторонам проблемы, хорошие люди. И плохие люди на одной стороне. Но я решил, пусть действие продолжается, пусть суд разберется. И я думаю, суд это и делает", – сказал он.
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10 декабря, 13:56
"Некоторые вещи в контексте шпионажа, плохие вещи увидели свет, что отбросило нас назад и повредило нам тем, что они сделали", – сказал Трамп.
Он добавил, что после те же люди, которые преследовали Ассанжа и Сноудена, после нацелились и на него самого "так злобно и нечестно".
"Я мог бы пойти – я был очень близок к тому, чтобы пойти другим путем", – добавил Трамп.

В Кишиневе прошла конференция по цифровой трансформации города

О том, что в Кишиневе была представлена концепция цифровой трансформации рассказал примар столицы Ион Чебан. Он также сообщил, что в мероприятии приняли участие эксперты, представители сферы ИТ и гражданского общества.

"Концепция систематизации видения цифровой трансформации Кишинева-2030 подразумевает модернизацию путем оцифровки ряда компонентов деятельности примэрии", – рассказал кишиневский примар.

Он подчеркнул, что конечная цель проекта – принести реальные выгоды гражданам и экономическим агентам города, повысить качество жизни и улучшить деловой климат с помощью умных и инновационных решений.
По информации примара, в концепцию цифровой трансформации входят управление, информационная инфраструктура, планирование и разработка бюджетов, нормативно-правовая база, возможности реализации и мониторинг – все то, что важно для достижения цели по созданию умного города.
"Для самого муниципалитета это новое видение указывает направления модернизации внутренних административных процессов для достижения большей эффективности и прозрачности, а также оптимизации административных расходов примэрии. Мы хотим, чтобы примэрия Кишинева стала самым прозрачным государственным учреждением", – заключил Чебан.

Новый российский препарат против COVID будет применяться только в стационаре

Препарат от коронавируса "МИР 19", зарегистрированный ранее российским Минздравом, предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.
"Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах... Мы планируем продолжать исследование, уже пострегистрационное, и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания", – сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
Российский препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства, был зарегистрирован Минздравом РФ в среду.
Уральские ученые предложили препарат против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
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В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "МИР 19"
Вчера, 20:50
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 277 миллионов.
На утро 23 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 277 151 167. Из них 5 375 422 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (51 545 991). Следом идут Индия (34 758 481) и Бразилия (22 222 928).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 713 654), Россия (10 114 983), Турция (9 211 710), Франция (8 902 466), Германия (6 915 434), Иран (6 177 885) и Испания (5 645 095).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 801 079 случаев заражения, в Румынии – 1 799 455.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
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Вчера, 22:31
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 373 373. В понедельник профильное министерство сообщило о 390 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9557, выздоровели 359 110 человека.
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