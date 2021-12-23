Коронавирус
AstraZeneca заявила, что бустерная доза ее вакцины эффективна от "омикрона"
14:24 23.12.2021 (обновлено: 15:33 23.12.2021)
© Inquam Photos / OCTAV GANEAVaccin AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Британская компания основывается на исследованиях, в которых были изучены биологические образцы более 40 привитых бустерной дозой.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Бустерная доза вакцины AstraZeneca значительно повышает количество антител к новому штамму коронавируса "омикрон", об этом заявила британская компания-производитель, передает РИА Новости.
"Титры антител к "омикрону" после третьей дозы вакцины Vaxzevria выше по сравнению с титрами после второй дозы вакцины", – сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
"Титры антител к "омикрону" после третьей дозы вакцины Vaxzevria выше по сравнению с титрами после второй дозы вакцины", – сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
Компания ссылается на исследование Оксфордского университета, согласно которому сыворотка крови людей, полученная через месяц после вакцинирования третьей бустерной дозой вакцины, показывает уровень антител к "омикрону", аналогичный уровню антител к варианту "дельта" после вакцинирования второй дозой вакцины. В исследовании были изучены биологические образцы 41 человека, вакцинированных бустерной дозой.
В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.
В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.
По итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".