https://ru.sputnik.md/20211223/bayden-rasskazal-budet-li-uchastvovat-v-vyborakh-v-2024-godu-47466727.html
Байден рассказал, будет ли участвовать в выборах в 2024 году
Байден рассказал, будет ли участвовать в выборах в 2024 году
Президент США рассказал не только о своих намерениях баллотироваться на следующий срок, но и дал оценку таким же намерениям Дональда Трампа.
2021-12-23T18:00+0200
2021-12-23T18:00+0200
2021-12-23T18:27+0200
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Джо Байден готов баллотироваться на следующий президентский срок, если это позволит здоровье. Об этом нынешний хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC, пишут "Известия".Байден в целом утвердительно ответил на вопрос, готов ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году.Он также прокомментировал возможную ситуацию, если свою кандидатуру на выборах выдвинет экс-президент Дональд Трамп. В этом случае вероятность того, что нынешний глава Белого дома решит вновь принять участие в выборах, только вырастет, отметил Байден. Ранее генерал-майоры Пол Итон, Антонио Тагуба и бригадный генерал Стивен Андерсон высказали мнение, что следующие выборы президента в США могут привести к беспорядкам и даже к попытке госпереворота не без участия военных.В штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало "тревожное число ветеранов и военнослужащих", отметили они. Отношение к армии имел каждый десятый обвиняемый.О том, что Байден будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2024 году, 21 ноября сообщило издание The Washington Post.
https://ru.sputnik.md/20201215/i-vse-zhe-biden-chto-pomeshalo-trump-vzyat-revansh-32896844.html
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Байден рассказал, будет ли участвовать в выборах в 2024 году
18:00 23.12.2021 (обновлено: 18:27 23.12.2021)
Президент США рассказал не только о своих намерениях баллотироваться на следующий срок, но и дал оценку таким же намерениям Дональда Трампа.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik.
Джо Байден готов баллотироваться на следующий президентский срок, если это позволит здоровье. Об этом нынешний хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC
, пишут "Известия"
.
Байден в целом утвердительно ответил на вопрос, готов ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году.
"Да. <…> Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если я буду здоров, как сейчас, <…> я снова буду баллотироваться", – сказал действующий президент.
Он также прокомментировал возможную ситуацию, если свою кандидатуру на выборах выдвинет экс-президент Дональд Трамп. В этом случае вероятность того, что нынешний глава Белого дома решит вновь принять участие в выборах, только вырастет, отметил Байден.
Ранее генерал-майоры Пол Итон, Антонио Тагуба и бригадный генерал Стивен Андерсон высказали мнение, что следующие выборы президента в США могут привести к беспорядкам и даже к попытке госпереворота не без участия военных.
В штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало "тревожное число ветеранов и военнослужащих", отметили они. Отношение к армии имел каждый десятый обвиняемый.
О том, что Байден будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2024 году, 21 ноября сообщило издание The Washington Post.