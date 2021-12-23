Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211223/bayden-rasskazal-budet-li-uchastvovat-v-vyborakh-v-2024-godu-47466727.html
Байден рассказал, будет ли участвовать в выборах в 2024 году
Байден рассказал, будет ли участвовать в выборах в 2024 году
Президент США рассказал не только о своих намерениях баллотироваться на следующий срок, но и дал оценку таким же намерениям Дональда Трампа.
2021-12-23T18:00+0200
2021-12-23T18:27+0200
политика
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47466528_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_3ef39efcd3f6e964f2302cb45f48bb7c.jpg
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Джо Байден готов баллотироваться на следующий президентский срок, если это позволит здоровье. Об этом нынешний хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC, пишут "Известия".Байден в целом утвердительно ответил на вопрос, готов ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году.Он также прокомментировал возможную ситуацию, если свою кандидатуру на выборах выдвинет экс-президент Дональд Трамп. В этом случае вероятность того, что нынешний глава Белого дома решит вновь принять участие в выборах, только вырастет, отметил Байден. Ранее генерал-майоры Пол Итон, Антонио Тагуба и бригадный генерал Стивен Андерсон высказали мнение, что следующие выборы президента в США могут привести к беспорядкам и даже к попытке госпереворота не без участия военных.В штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало "тревожное число ветеранов и военнослужащих", отметили они. Отношение к армии имел каждый десятый обвиняемый.О том, что Байден будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2024 году, 21 ноября сообщило издание The Washington Post.
https://ru.sputnik.md/20201215/i-vse-zhe-biden-chto-pomeshalo-trump-vzyat-revansh-32896844.html
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47466528_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ee618cd95dfbad69f106bfe45d462ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден

Байден рассказал, будет ли участвовать в выборах в 2024 году

18:00 23.12.2021 (обновлено: 18:27 23.12.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме. - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Президент США рассказал не только о своих намерениях баллотироваться на следующий срок, но и дал оценку таким же намерениям Дональда Трампа.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Джо Байден готов баллотироваться на следующий президентский срок, если это позволит здоровье. Об этом нынешний хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC, пишут "Известия".
Байден в целом утвердительно ответил на вопрос, готов ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Да. <…> Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если я буду здоров, как сейчас, <…> я снова буду баллотироваться", – сказал действующий президент.

Он также прокомментировал возможную ситуацию, если свою кандидатуру на выборах выдвинет экс-президент Дональд Трамп. В этом случае вероятность того, что нынешний глава Белого дома решит вновь принять участие в выборах, только вырастет, отметил Байден.
Ранее генерал-майоры Пол Итон, Антонио Тагуба и бригадный генерал Стивен Андерсон высказали мнение, что следующие выборы президента в США могут привести к беспорядкам и даже к попытке госпереворота не без участия военных.
В штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало "тревожное число ветеранов и военнослужащих", отметили они. Отношение к армии имел каждый десятый обвиняемый.
Избранный президент США Джо Байден выступает с речью в честь Дня благодарения в Уилмингтоне - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2020
И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш
15 декабря 2020, 13:20
О том, что Байден будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2024 году, 21 ноября сообщило издание The Washington Post.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:44Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:28"Официальный монитор" будет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан
18:00Байден рассказал, будет ли участвовать в выборах в 2024 году
17:44Путин – о минских соглашениях, вакцинации и пекинской Олимпиаде
17:41Александре Конуновой вернули скрипку
17:28В Молдове изъяли наркотики на 1,3 миллиона леев
17:05Спасатели предупредили об опасности в холодный период года
16:42Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
16:15Гагаузия отмечает день придания особого статуса региону
15:41В парламенте Молдовы девять раз сняли иммунитет с Илана Шора
15:17Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира
15:02Стала известна программа работы Центрального рынка Кишинева в праздники
14:24AstraZeneca заявила, что бустерная доза ее вакцины эффективна от "омикрона"
13:53Путин: "Газпром" – единственная компания, увеличивающая поставки за границу
13:36Путин – о российских инициативах по безопасности: Запад должен дать гарантии
13:26В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски
13:00Путин: минские соглашения – единственно возможный вариант урегулирования в Донбассе
12:39Бензин в Молдове подорожает: НАРЭ публикует цены
12:19Илана Шора лишили депутатской неприкосновенности
12:07Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек