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В Белоруссии летом начнут производить "Спутник V" для вакцинации внутри страны
В Белоруссии летом начнут производить "Спутник V" для вакцинации внутри страны
В Белоруссии летом начнут производить "Спутник V" для вакцинации внутри страны
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Производство вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" для населения Белоруссии может начаться уже летом 2022 года, передает РИА Новости. Об этом заявил генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев.Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике в рамках совместного проекта Минска и Москвы выпущена первая опытная серия вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется препаратом китайской компании Sinopharm, а также российскими вакцинами "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак". По последним данным, более 3,97 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3,156 миллиона прошли полный курс вакцинации.
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беларусь, производство, спутник v

В Белоруссии летом начнут производить "Спутник V" для вакцинации внутри страны

19:16 23.12.2021 (обновлено: 20:08 23.12.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыездная вакцинация в Новосибирске
Выездная вакцинация в Новосибирске - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Чуть более 32% населения Белоруссии прошли полную вакцинацию.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Производство вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" для населения Белоруссии может начаться уже летом 2022 года, передает РИА Новости. Об этом заявил генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев.
Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике в рамках совместного проекта Минска и Москвы выпущена первая опытная серия вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".

"Наша белорусская сторона произвела данный продукт по полному циклу… Если все будет по плану, то к лету, в июне-июле, мы будем готовы произвести продукт, доступный нашему населению", – приводит слова Беляева Telegram ONT News.

Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется препаратом китайской компании Sinopharm, а также российскими вакцинами "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак". По последним данным, более 3,97 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3,156 миллиона прошли полный курс вакцинации.
Производство вакцины Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
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