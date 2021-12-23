https://ru.sputnik.md/20211223/belorussi-proizvodstvo-sputnik-47474186.html
В Белоруссии летом начнут производить "Спутник V" для вакцинации внутри страны
В Белоруссии летом начнут производить "Спутник V" для вакцинации внутри страны
В Белоруссии летом начнут производить "Спутник V" для вакцинации внутри страны
2021-12-23T19:16+0200
2021-12-23T19:16+0200
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Производство вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" для населения Белоруссии может начаться уже летом 2022 года, передает РИА Новости. Об этом заявил генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев.Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике в рамках совместного проекта Минска и Москвы выпущена первая опытная серия вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется препаратом китайской компании Sinopharm, а также российскими вакцинами "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак". По последним данным, более 3,97 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3,156 миллиона прошли полный курс вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211220/voz-zayavila-gotovnosti-provesti-fevrale-inspektsiyu-proizvodstve-sputnika-v-47385144.html
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беларусь, производство, спутник v
В Белоруссии летом начнут производить "Спутник V" для вакцинации внутри страны
19:16 23.12.2021 (обновлено: 20:08 23.12.2021)
Чуть более 32% населения Белоруссии прошли полную вакцинацию.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik.
Производство вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" для населения Белоруссии может начаться уже летом 2022 года, передает РИА Новости.
Об этом заявил генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев.
Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике в рамках совместного проекта Минска и Москвы выпущена первая опытная серия вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".
"Наша белорусская сторона произвела данный продукт по полному циклу… Если все будет по плану, то к лету, в июне-июле, мы будем готовы произвести продукт, доступный нашему населению", – приводит слова Беляева Telegram ONT News.
Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется препаратом китайской компании Sinopharm, а также российскими вакцинами "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак". По последним данным, более 3,97 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3,156 миллиона прошли полный курс вакцинации.