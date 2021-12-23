https://ru.sputnik.md/20211223/beltskiy-variant-kishinev-47443223.html

Повторит ли власть "бельцкий вариант" на выборах в Кишиневе

Повторит ли власть "бельцкий вариант" на выборах в Кишиневе

В 2023 году выборы главы городской администрации в столице станут боями без правил.

2021-12-23T10:40+0200

2021-12-23T10:40+0200

2021-12-23T10:40+0200

политика

кишинев

выборы

генпримар кишинева

колумнистика

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После того, что произошло в Бельцах, когда главного кандидата сняли с выборов за несколько часов до открытия избирательных участков во втором туре голосования, многие призадумались — а не повторится ли нечто похожее на выборах мэра Кишинева в 2023 году?Большинство экспертов, кроме тех, что всегда соглашаются с властью, сходятся во мнении — причиной снятия Марины Таубер с выборов стало нежелание официального Кишинева видеть представителя Партии "Шор" во главе администрации северной столицы.Иначе не объяснить беспрецедентную спешку с ночными заседаниями ЦИК и судов — когда весь госаппарат круглые сутки работал на то, чтобы снять кандидата с выборов. По обвинениям, прямо скажем, смехотворным. Если у кандидата были финансовые нарушения, то власть должна была показать избирателям что-то большее, чем неучтенные бутерброды, скормленные агитаторам.Сработано все было настолько топорно и грубо, что бельчане на такие выборы не пошли. Рекордно низкая для Молдовы явка, не дотянувшая во втором туре и до 10% — верное тому свидетельство. В заверения властей, что те пекутся исключительно о честности выборов, бельцкий избиратель не поверил.И вот теперь вопрос, не придется ли с такой ситуацией столкнуться года через полтора и кишиневским избирателям.Действительно, отношения между центральной властью и главой столичной администрации продолжают накаляться. И причина здесь вовсе не в том, что президент с правительством и Ион Чебан "не сошлись характерами".Ведь в первые месяцы после победы PAS на выборах, когда шел напряженный период формирования правительства и вообще, освоения "завоеванных территорий", отношения с кишиневским муниципалитетом были вполне себе приемлемыми. Хотя, возможно, это потому, что отношений и не было никаких. Президент Санду и PAS занимались своими делами — делили министерства и снимали с должности генпрокурора Стояногло. Мэрия занималась своими — покупала троллейбусы, чинила подземные переходы и ссорилась с муниципальными советниками.Однако, немедленно после того, как новая власть обустроилась, начался конфликт правящей партии и правительства со столичной администрацией. Конфликт этот продолжается, разрастается и втягивает в свою воронку все новые госучреждения.То есть, речь уже не просто о том, что правящая PAS хотела бы получить для себя пост мэра Кишинева, и приложит все усилия, чтобы так и произошло. Скорее всего, к 2023 году конфликт достигнет такого накала, что власть будет готова буквально на все, чтобы Ион Чебан прекратил занимать свою должность. Не исключено, что тогда и активируется "бельцкий вариант" — когда уже неважно, кто победит на выборах, главное, чтобы "не этот".Может ли власть пойти на такой маневр в Кишиневе, и решится ли "переиграть" выборы в свою пользу, если станет очевидно, что волеизъявление граждан отклоняется от высочайших пожеланий?Решение этого ребуса выглядит простым. Достаточно задаться вопросом, кто может помешать власти повторить "бельцкий вариант" и в Кишиневе. Ответ звучит коротко: никто.Наверное, единственное мнение, которое могло бы иметь вес для топ-менеджмента PAS, который сейчас возглавляет страну — это мнение ЕС и США. Однако в случае с выборами в Бельцах и миссия Европейского союза и посольство Соединенных Штатов скромно промолчали, никак не комментируя фактический провал голосования.Другие же мнения, пусть даже и европейские, PAS вряд ли будет брать в расчет. Показательной, в этом смысле, была реакция министра юстиции Серджиу Литвиненко, спикера парламента Игоря Гросу и "ястреба" PAS, депутата Олеси Стамате на разгромный отчет Венецианской комиссии по поправкам к закону "О прокуратуре".В прессе знали, что власть скажет что-то в духе "это только рекомендации", потому что такое мы уже проходили. "Это только рекомендации" часто звучало в Кишиневе в ответ на выводы Венецианской комиссии в 2011-2012 годах, когда "Альянс за евроинтеграцию" почти три года выбирал в Молдове президента. Однако топовые лица PAS превзошли даже лидеров Альянса. Стамате и Гросу просто заявили, что отчет Венецианской комиссии вовсе не является негативным.Можно предвидеть, что точно такую же реакцию в Кишиневе встретят и другие выводы Венецианской комиссии по любым вопросам.Сомнений в решимости власти, после выборов в Бельцах, нет никаких. Помешать власти никто не в состоянии, и никаких ограничений (буквально никаких) в битве за пост мэра Кишинева правящая PAS соблюдать не станет.В поиске поводов тоже не будет затруднений. Если Марину Таубер фактически сняли за неучтенку при кормежке агитаторов, то Андрея Нэстасе в 2018 году лишили победы вообще за посты в социальной сети, подведя это под запрещенную агитацию. В общем повод — это наименьшая из трудностей.Легко предположить, что выборы 2023 года в столице станут в полном смысле этого слова боями без правил. Правда, если в оставшиеся полтора года популярность власти продолжит падать нынешними темпами, то дно будет достигнуто задолго до объявления выборов в столице. И вот это обстоятельство может охладить те горячие головы в PAS, которые закружились от успехов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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кишинев, выборы, генпримар кишинева, колумнистика