https://ru.sputnik.md/20211223/bolgaria-finansi-pensioneri-privivka-covid-47469834.html

В Болгарии начнут финансово поощрять пенсионеров за вакцинацию от COVID

В Болгарии начнут финансово поощрять пенсионеров за вакцинацию от COVID

Власти Болгарии решили материально поощрять пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавируса

2021-12-23T20:41+0200

2021-12-23T20:41+0200

2021-12-23T20:41+0200

коронавирус

пенсионеры

болгария

прививка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45094295_0:73:3073:1801_1920x0_80_0_0_e4e120caef821628ea04f2965eca52e0.jpg

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Власти Болгарии решили материально поощрять пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавируса, передает РИА Новости. Пожилые люди, сделавшие прививку, получат надбавку к пенсии в размере 75 левов (43 доллара), сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Как объявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, программа финансового стимулирования рассчитана всех людей старше 65 лет, которые прошли полный курс иммунизации или ревакцинировались.Программа будет действовать с начала января до 30 июня.Уровень привитого населения в стране остается одним из самых низких в ЕС – около 27%. По данным американского университета Джонса Хопкинса, число заражений коронавирусом составляет 730 140 случаев, количество смертей, вызванных COVID-19 - 30 359.

https://ru.sputnik.md/20211223/astrazeneca-zayavila-chto-busternaya-doza-ee-vaktsiny-effektivna-ot-omikrona-47458946.html

болгария

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пенсионеры, болгария, прививка