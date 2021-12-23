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В Болгарии начнут финансово поощрять пенсионеров за вакцинацию от COVID
В Болгарии начнут финансово поощрять пенсионеров за вакцинацию от COVID
Власти Болгарии решили материально поощрять пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавируса
2021-12-23T20:41+0200
2021-12-23T20:41+0200
коронавирус
пенсионеры
болгария
прививка
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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Власти Болгарии решили материально поощрять пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавируса, передает РИА Новости. Пожилые люди, сделавшие прививку, получат надбавку к пенсии в размере 75 левов (43 доллара), сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Как объявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, программа финансового стимулирования рассчитана всех людей старше 65 лет, которые прошли полный курс иммунизации или ревакцинировались.Программа будет действовать с начала января до 30 июня.Уровень привитого населения в стране остается одним из самых низких в ЕС – около 27%. По данным американского университета Джонса Хопкинса, число заражений коронавирусом составляет 730 140 случаев, количество смертей, вызванных COVID-19 - 30 359.
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пенсионеры, болгария, прививка

В Болгарии начнут финансово поощрять пенсионеров за вакцинацию от COVID

20:41 23.12.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEAВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Размер надбавки к пенсии составит 43 доллара.
КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Власти Болгарии решили материально поощрять пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавируса, передает РИА Новости. Пожилые люди, сделавшие прививку, получат надбавку к пенсии в размере 75 левов (43 доллара), сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Как объявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, программа финансового стимулирования рассчитана всех людей старше 65 лет, которые прошли полный курс иммунизации или ревакцинировались.
"Другими словами, эту доплату получат все пенсионеры, которые прошли полный курс вакцинации или ревакцинировались", - сказал он.
Программа будет действовать с начала января до 30 июня.
Уровень привитого населения в стране остается одним из самых низких в ЕС – около 27%. По данным американского университета Джонса Хопкинса, число заражений коронавирусом составляет 730 140 случаев, количество смертей, вызванных COVID-19 - 30 359.
Vaccin AstraZeneca - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
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