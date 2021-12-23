https://ru.sputnik.md/20211223/bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina-47455173.html

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию, где подводит итоги 2021 года и отвечает на вопросы журналистов

2021-12-23T10:54+0200

2021-12-23T10:54+0200

2021-12-23T10:54+0200

видео

россия

владимир путин

пресс-конфереция

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Президент России Владимир Путин в четверг проводит ежегодную большую пресс-конференцию, где подводит итоги 2021 года и отвечает на вопросы журналистов.В этом году пресс-конференция впервые проходит в выставочном центре "Манеж". Еще одно нововведение – аккредитация журналистов, которая из-за эпидемиологической ситуации проходила по-новому. Пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов. Всего аккредитовано 507 человек.Это 17-я ежегодная пресс-конференция Путина за время руководства страной. Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Чаще всего они приурочены к концу года и выпадают на декабрь.

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россия, владимир путин, пресс-конфереция, видео