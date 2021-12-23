https://ru.sputnik.md/20211223/deputaty-zasedanie-parlament-47447190.html

Депутаты соберутся на очередное заседание

Депутаты соберутся на очередное заседание

Пленарные заседания парламента состоятся 23 и 24 декабря

2021-12-23T07:30+0200

2021-12-23T07:30+0200

2021-12-23T07:30+0200

общество

в молдове

заседание

депутат

молдова

парламент

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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Пленарные заседания парламента состоятся 23 и 24 декабря. Постоянное бюро законодательного органа утвердило повестку. Заседание в четверг, 23 декабря, начнется в 11.00, а в пятницу, 24 декабря - в 10.00.Депутаты должны вынести решение по запросу юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, касательно запросов врио Генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности депутата Илана Шора.В ходе двух заседаний члены рассмотрят во втором чтении несколько проектов поправок к некоторым законодательным актам, а именно: В первом чтении депутаты рассмотрят другие важные проекты. Закону о некоторых мерах по поддержке пассажиров и экономических агентов в сфере туризма для смягчения негативных последствий эпидемиологической ситуации. А также депутаты рассмотрят постановление парламента об утверждении образца удостоверения личности Высшего суда и Постановление об утверждении Национальной стратегии добросовестности и противодействия коррупции на 2017-2020 годы.Также будет рассмотрен проект Постановления об объявлении 2022 года "Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова".

https://ru.sputnik.md/20211221/ilan-shor-immunitet-47402817.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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