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Депутаты соберутся на очередное заседание
Депутаты соберутся на очередное заседание
Пленарные заседания парламента состоятся 23 и 24 декабря
2021-12-23T07:30+0200
2021-12-23T07:30+0200
общество
в молдове
заседание
депутат
молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Пленарные заседания парламента состоятся 23 и 24 декабря. Постоянное бюро законодательного органа утвердило повестку. Заседание в четверг, 23 декабря, начнется в 11.00, а в пятницу, 24 декабря - в 10.00.Депутаты должны вынести решение по запросу юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, касательно запросов врио Генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности депутата Илана Шора.В ходе двух заседаний члены рассмотрят во втором чтении несколько проектов поправок к некоторым законодательным актам, а именно: В первом чтении депутаты рассмотрят другие важные проекты. Закону о некоторых мерах по поддержке пассажиров и экономических агентов в сфере туризма для смягчения негативных последствий эпидемиологической ситуации. А также депутаты рассмотрят постановление парламента об утверждении образца удостоверения личности Высшего суда и Постановление об утверждении Национальной стратегии добросовестности и противодействия коррупции на 2017-2020 годы.Также будет рассмотрен проект Постановления об объявлении 2022 года "Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова".
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Юлия Липовая
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в молдове, заседание, депутат, молдова, парламент

Депутаты соберутся на очередное заседание

07:30 23.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 18 ноября 2021
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Депутаты рассмотрят несколько проектов поправок к ряду законодательных актов.
КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Пленарные заседания парламента состоятся 23 и 24 декабря. Постоянное бюро законодательного органа утвердило повестку.
Заседание в четверг, 23 декабря, начнется в 11.00, а в пятницу, 24 декабря - в 10.00.
Депутаты должны вынести решение по запросу юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, касательно запросов врио Генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности депутата Илана Шора.
В ходе двух заседаний члены рассмотрят во втором чтении несколько проектов поправок к некоторым законодательным актам, а именно:
Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о международной правовой помощи по уголовным делам;
Закон об опубликовании и вступлении в силу официальных документов;
Закон о безопасности дорожного движения и Кодекс дорожного движения;
Закон о государственной системе социального обеспечения;
Закон о зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов;
Страховое право;
Закон об охране окружающей среды;
Закон об отходах.
Закон о государственных услугах.
В первом чтении депутаты рассмотрят другие важные проекты.
Поправки к Закону об охране памятников,
Поправки к Закону о рынке нефтепродуктов,
Закону о некоторых мерах по поддержке пассажиров и экономических агентов в сфере туризма для смягчения негативных последствий эпидемиологической ситуации.
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А также депутаты рассмотрят постановление парламента об утверждении образца удостоверения личности Высшего суда и Постановление об утверждении Национальной стратегии добросовестности и противодействия коррупции на 2017-2020 годы.
Также будет рассмотрен проект Постановления об объявлении 2022 года "Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова".
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