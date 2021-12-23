https://ru.sputnik.md/20211223/deputaty-zasedanie-parlament-47447190.html
Депутаты соберутся на очередное заседание
Депутаты соберутся на очередное заседание
Пленарные заседания парламента состоятся 23 и 24 декабря
2021-12-23T07:30+0200
2021-12-23T07:30+0200
2021-12-23T07:30+0200
общество
в молдове
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депутат
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парламент
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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Пленарные заседания парламента состоятся 23 и 24 декабря. Постоянное бюро законодательного органа утвердило повестку. Заседание в четверг, 23 декабря, начнется в 11.00, а в пятницу, 24 декабря - в 10.00.Депутаты должны вынести решение по запросу юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, касательно запросов врио Генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности депутата Илана Шора.В ходе двух заседаний члены рассмотрят во втором чтении несколько проектов поправок к некоторым законодательным актам, а именно: В первом чтении депутаты рассмотрят другие важные проекты. Закону о некоторых мерах по поддержке пассажиров и экономических агентов в сфере туризма для смягчения негативных последствий эпидемиологической ситуации. А также депутаты рассмотрят постановление парламента об утверждении образца удостоверения личности Высшего суда и Постановление об утверждении Национальной стратегии добросовестности и противодействия коррупции на 2017-2020 годы.Также будет рассмотрен проект Постановления об объявлении 2022 года "Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова".
https://ru.sputnik.md/20211221/ilan-shor-immunitet-47402817.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, заседание, депутат, молдова, парламент
Депутаты соберутся на очередное заседание
Депутаты рассмотрят несколько проектов поправок к ряду законодательных актов.
КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Пленарные заседания парламента состоятся 23 и 24 декабря. Постоянное бюро законодательного органа утвердило повестку.
Заседание в четверг, 23 декабря, начнется в 11.00, а в пятницу, 24 декабря - в 10.00.
Депутаты должны вынести решение по запросу юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, касательно запросов врио Генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности депутата Илана Шора.
В ходе двух заседаний члены рассмотрят во втором чтении несколько проектов поправок к некоторым законодательным актам, а именно:
Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о международной правовой помощи по уголовным делам;
Закон об опубликовании и вступлении в силу официальных документов;
Закон о безопасности дорожного движения и Кодекс дорожного движения;
Закон о государственной системе социального обеспечения;
Закон о зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов;
Закон об охране окружающей среды;
Закон о государственных услугах.
В первом чтении депутаты рассмотрят другие важные проекты.
Поправки к Закону об охране памятников,
Поправки к Закону о рынке нефтепродуктов,
Закону о некоторых мерах по поддержке пассажиров и экономических агентов в сфере туризма для смягчения негативных последствий эпидемиологической ситуации.
А также депутаты рассмотрят постановление парламента об утверждении образца удостоверения личности Высшего суда и Постановление об утверждении Национальной стратегии добросовестности и противодействия коррупции на 2017-2020 годы.
Также будет рассмотрен проект Постановления об объявлении 2022 года "Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова".