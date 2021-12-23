https://ru.sputnik.md/20211223/dodon-vesna-massovye-protesty-47482895.html

Додон: весной в стране пройдут массовые протесты

Додон: весной в стране пройдут массовые протесты

Весной пройдут массовые акции протеста против власти, считает почетный председатель ПСРМ Игорь Додон.

2021-12-23T21:10+0200

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игорь додон

в молдове

протест

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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Весной пройдут массовые акции протеста против власти, заявил почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в эфире телепередачи на одном из каналов. По его словам, напряжение в обществе нарастает, и люди не смогут мириться с положением. Политик также упомянул в телешоу, что протесты должны быть гражданскими, а не партийными, чтобы выдвигать требования, связанные с улучшением положения граждан.Игорь Додон добавил, что представители Партии "Действие и солидарность" допускают большие ошибки и не выполняют обещания, данные в ходе избирательной кампании, и за это будут наказаны народом. Почетный президент ПСРМ считает, что люди выйдут на улицы весной, чтобы дать должную оценку властям.

https://ru.sputnik.md/20211223/moldavskie-sotsialisty-dodon-47444119.html

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2021

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игорь додон, в молдове, протест