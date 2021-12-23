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Додон: весной в стране пройдут массовые протесты
Додон: весной в стране пройдут массовые протесты
Весной пройдут массовые акции протеста против власти, считает почетный председатель ПСРМ Игорь Додон.
2021-12-23T21:10+0200
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игорь додон
в молдове
протест
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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Весной пройдут массовые акции протеста против власти, заявил почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в эфире телепередачи на одном из каналов. По его словам, напряжение в обществе нарастает, и люди не смогут мириться с положением. Политик также упомянул в телешоу, что протесты должны быть гражданскими, а не партийными, чтобы выдвигать требования, связанные с улучшением положения граждан.Игорь Додон добавил, что представители Партии "Действие и солидарность" допускают большие ошибки и не выполняют обещания, данные в ходе избирательной кампании, и за это будут наказаны народом. Почетный президент ПСРМ считает, что люди выйдут на улицы весной, чтобы дать должную оценку властям.
https://ru.sputnik.md/20211223/moldavskie-sotsialisty-dodon-47444119.html
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игорь додон, в молдове, протест

Додон: весной в стране пройдут массовые протесты

21:10 23.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Протесты должны быть гражданскими, а не партийными, считает почетный председатель ПСРМ Игорь Додон.
КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Весной пройдут массовые акции протеста против власти, заявил почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в эфире телепередачи на одном из каналов. По его словам, напряжение в обществе нарастает, и люди не смогут мириться с положением. Политик также упомянул в телешоу, что протесты должны быть гражданскими, а не партийными, чтобы выдвигать требования, связанные с улучшением положения граждан.

Люди все видят и дадут оценку в нужный момент. Не имеет значения кто их организует: партии или люди выйдут сами. Посмотрим. Но протесты неизбежны. Я не призываю, но люди сами выйдут. Я не думаю, что протесты будут партийными. Напряжение будет расти в ближайшие месяцы.

Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова
Игорь Додон
Почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ)
Игорь Додон добавил, что представители Партии "Действие и солидарность" допускают большие ошибки и не выполняют обещания, данные в ходе избирательной кампании, и за это будут наказаны народом. Почетный президент ПСРМ считает, что люди выйдут на улицы весной, чтобы дать должную оценку властям.
Брифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
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