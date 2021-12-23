https://ru.sputnik.md/20211223/dodon-za-god-otnosheniya-moldovy-s-rossiey-stali-namnogo-khuzhe-47483488.html

Додон: за год отношения Молдовы с Россией стали намного хуже

Додон: за год отношения Молдовы с Россией стали намного хуже

Как считает лидер ПСРМ Игорь Додон, двусторонние отношения Кишинева и Москвы деградировали за последний год.

2021-12-23T22:12+0200

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россия

москва

игорь додон

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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Отношения Молдовы с Российской Федерацией за последний год ухудшились, российско-молдавская межправительственная комиссия должна собраться в срочном порядке, а назначение послом кадрового дипломата может помочь сдвинуть с мертвой точки дипломатический диалог между Москвой и Кишиневом. Об этом в телеинтервью заявил почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон.При этом, экономические отношения между Россией и Молдовой, по словам лидера ПСРМ, практически отсутствуют."Была договоренность о том, что межправительственная комиссия, которая не собиралась больше года, соберется в ноябре. Но молдавская сторона попросила ее отложить, не понимаю почему. Есть масса вопросов, требующих обсуждения. Комиссия должна в срочном порядке собраться", - считает экс-президент Молдовы.Игорь Додон надеется, что с назначением нового посла дипломатические отношения между странами сдвинутся с мертвой точки.

https://ru.sputnik.md/20211222/mayya-sandu-sostoyanii-otnoshenie-rossia-47449938.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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россия, москва, игорь додон