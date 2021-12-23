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Додон: за год отношения Молдовы с Россией стали намного хуже
Додон: за год отношения Молдовы с Россией стали намного хуже
Как считает лидер ПСРМ Игорь Додон, двусторонние отношения Кишинева и Москвы деградировали за последний год.
2021-12-23T22:12+0200
2021-12-23T22:12+0200
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Отношения Молдовы с Российской Федерацией за последний год ухудшились, российско-молдавская межправительственная комиссия должна собраться в срочном порядке, а назначение послом кадрового дипломата может помочь сдвинуть с мертвой точки дипломатический диалог между Москвой и Кишиневом. Об этом в телеинтервью заявил почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон.При этом, экономические отношения между Россией и Молдовой, по словам лидера ПСРМ, практически отсутствуют."Была договоренность о том, что межправительственная комиссия, которая не собиралась больше года, соберется в ноябре. Но молдавская сторона попросила ее отложить, не понимаю почему. Есть масса вопросов, требующих обсуждения. Комиссия должна в срочном порядке собраться", - считает экс-президент Молдовы.Игорь Додон надеется, что с назначением нового посла дипломатические отношения между странами сдвинутся с мертвой точки.
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россия, москва, игорь додон

Додон: за год отношения Молдовы с Россией стали намного хуже

22:12 23.12.2021
© Photo : Miroslav RotariВыборы в парламент Молдовы 2021
Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Как считает лидер ПСРМ Игорь Додон, двусторонние отношения Кишинева и Москвы деградировали за последний год.
КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Отношения Молдовы с Российской Федерацией за последний год ухудшились, российско-молдавская межправительственная комиссия должна собраться в срочном порядке, а назначение послом кадрового дипломата может помочь сдвинуть с мертвой точки дипломатический диалог между Москвой и Кишиневом. Об этом в телеинтервью заявил почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

"Нужно признать, на этом этапе молдавско-российские отношения не самые лучшие. Особенно по сравнению с тем, что у нас было год назад, когда было другое руководство в стране. Сейчас ситуация намного хуже в отношениях между Молдовой и Россией", - рассказывает Додон.

При этом, экономические отношения между Россией и Молдовой, по словам лидера ПСРМ, практически отсутствуют.
"Была договоренность о том, что межправительственная комиссия, которая не собиралась больше года, соберется в ноябре. Но молдавская сторона попросила ее отложить, не понимаю почему. Есть масса вопросов, требующих обсуждения. Комиссия должна в срочном порядке собраться", - считает экс-президент Молдовы.
Игорь Додон надеется, что с назначением нового посла дипломатические отношения между странами сдвинутся с мертвой точки.
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