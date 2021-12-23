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Гагаузия отмечает день придания особого статуса региону
Гагаузия отмечает день придания особого статуса региону
В Гагаузии торжественно отметили 27-летие создания автономии в составе Республики Молдова.
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КОМРАТ, 23 дек – Sputnik, Максим Топал. Торжественное мероприятие, приуроченное к знаменательной дате, состоялось в комратском Доме культуры. В своей приветственной речи глава Гагаузии Ирина Влах назвала эти 27 лет существования Гагаузии временем "компромисса", который позволял гагаузам и молдаванам мирно сосуществовать в составе единой страны."Нашими сегодняшними решениями и действиями мы можем повлиять на то, каким будет будущее, какое общество мы оставим после себя, какую природу, какие села и города, какую Гагаузию унаследуют наши дети", – отметила Влах.Председатель Народного собрания шестого созыва Владимир Кысса считает, что сегодняшняя Гагаузия получила "очень хорошие возможности развиваться – развивать экономику, развивать образование и здравоохранение, развивать спорт, сохранить традиции и развивать культуру"."Всем нам очень важно понять, что наша сила – в нас, в нашем единстве, в нашей способности вместе работать над будущими успехами и не жить только сегодняшним днем", – отметил Кысса.События 27-летней давности первый председатель Народного собрания Петр Пашалы охарактеризовал как "праздник не только Гагаузии, но и всей Молдовы".Перед присутствующими в Комрате также выступил и чрезвычайный и полномочный посол Турции в Молдове.Свои поздравительные послания жителям автономии направили и представители посольств Великобритании и Казахстана.Парламент Молдовы в 1994 году принял закон об особом правовом статусе АТО Гагаузия. Регион получил статус автономии, в Комрате были сформированы институты башкана (главы автономии), Исполнительного комитета (регионального правительства) и Народного собрания (местного парламента).При этом башкан Гагаузии по должности является членом правительства Республики Молдова, а Народное собрание обладает правом законодательной инициативы в парламенте страны.
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в молдове, молдова, автономия, гагаузия

Гагаузия отмечает день придания особого статуса региону

16:15 23.12.2021 (обновлено: 16:28 23.12.2021)
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГагаузия отмечает 27-летие создания автономии
Гагаузия отмечает 27-летие создания автономии - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
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В Гагаузии торжественно отметили 27-летие создания автономии в составе Республики Молдова.
КОМРАТ, 23 дек – Sputnik, Максим Топал. Торжественное мероприятие, приуроченное к знаменательной дате, состоялось в комратском Доме культуры. В своей приветственной речи глава Гагаузии Ирина Влах назвала эти 27 лет существования Гагаузии временем "компромисса", который позволял гагаузам и молдаванам мирно сосуществовать в составе единой страны.
"Нашими сегодняшними решениями и действиями мы можем повлиять на то, каким будет будущее, какое общество мы оставим после себя, какую природу, какие села и города, какую Гагаузию унаследуют наши дети", – отметила Влах.
Председатель Народного собрания шестого созыва Владимир Кысса считает, что сегодняшняя Гагаузия получила "очень хорошие возможности развиваться – развивать экономику, развивать образование и здравоохранение, развивать спорт, сохранить традиции и развивать культуру".
"Всем нам очень важно понять, что наша сила – в нас, в нашем единстве, в нашей способности вместе работать над будущими успехами и не жить только сегодняшним днем", – отметил Кысса.
События 27-летней давности первый председатель Народного собрания Петр Пашалы охарактеризовал как "праздник не только Гагаузии, но и всей Молдовы".
Перед присутствующими в Комрате также выступил и чрезвычайный и полномочный посол Турции в Молдове.
Свои поздравительные послания жителям автономии направили и представители посольств Великобритании и Казахстана.
Парламент Молдовы в 1994 году принял закон об особом правовом статусе АТО Гагаузия. Регион получил статус автономии, в Комрате были сформированы институты башкана (главы автономии), Исполнительного комитета (регионального правительства) и Народного собрания (местного парламента).
При этом башкан Гагаузии по должности является членом правительства Республики Молдова, а Народное собрание обладает правом законодательной инициативы в парламенте страны.
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