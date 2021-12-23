https://ru.sputnik.md/20211223/granitsa-moldova-usilennyy-rezhim-47455224.html

Праздники приближаются: на границе Молдовы – усиленный режим контроля

Праздники приближаются: на границе Молдовы – усиленный режим контроля

Приближаются новогодние праздники, а значит усиливается поток путешественников на границе и соответственно меняются меры контроля.

2021-12-23T11:22+0200

2021-12-23T11:22+0200

2021-12-23T11:42+0200

общество

в молдове

граница

молдова

пограничная полиция

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46973405_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_c0076eefeb77523b71afdbbf9ff435bc.jpg

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. На границе Молдовы до 16 января установлен усиленный режим работы и контроля, об этом сообщили в Пограничной полиции накануне новогодних праздников. Как объяснили в ведомстве, это связано с тем, что на границе зафиксирован традиционный для предпраздничного периода рост пересечений КПП. За последние дни зафиксировано 144 599 переходов через границу, что на 10% больше, чем за первые пять дней текущего месяца (130 629). В то же время увеличилось и количество въездов в страну – на 40%. По данным Погранполиции, наиболее востребованный пункт пропуска в этот период – КПП в Леушенах. Ежедневно через него проходит более пяти тысяч пассажиров. Пограничники призывают граждан пересекать границу через другие КПП, расположенные поблизости, – Костешты и Скулены. "Усиленный контроль подразумевает реализацию конкретных мер по упрощению трансграничного движения, поддержание порядка в приграничной зоне, а также постоянный мониторинг оперативной обстановки", – пояснили в ведомстве.

https://ru.sputnik.md/20211122/sotni-tysyach-sigaret-i-tonny-alkogolya-izyali-pogranichniki-na-granitse-s-rumyniey-46606773.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, граница, молдова, пограничная полиция, новый год