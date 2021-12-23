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Праздники приближаются: на границе Молдовы – усиленный режим контроля
Праздники приближаются: на границе Молдовы – усиленный режим контроля
Приближаются новогодние праздники, а значит усиливается поток путешественников на границе и соответственно меняются меры контроля.
2021-12-23T11:22+0200
2021-12-23T11:42+0200
общество
в молдове
граница
молдова
пограничная полиция
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. На границе Молдовы до 16 января установлен усиленный режим работы и контроля, об этом сообщили в Пограничной полиции накануне новогодних праздников. Как объяснили в ведомстве, это связано с тем, что на границе зафиксирован традиционный для предпраздничного периода рост пересечений КПП. За последние дни зафиксировано 144 599 переходов через границу, что на 10% больше, чем за первые пять дней текущего месяца (130 629). В то же время увеличилось и количество въездов в страну – на 40%. По данным Погранполиции, наиболее востребованный пункт пропуска в этот период – КПП в Леушенах. Ежедневно через него проходит более пяти тысяч пассажиров. Пограничники призывают граждан пересекать границу через другие КПП, расположенные поблизости, – Костешты и Скулены. "Усиленный контроль подразумевает реализацию конкретных мер по упрощению трансграничного движения, поддержание порядка в приграничной зоне, а также постоянный мониторинг оперативной обстановки", – пояснили в ведомстве.
https://ru.sputnik.md/20211122/sotni-tysyach-sigaret-i-tonny-alkogolya-izyali-pogranichniki-na-granitse-s-rumyniey-46606773.html
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в молдове, граница, молдова, пограничная полиция, новый год

Праздники приближаются: на границе Молдовы – усиленный режим контроля

11:22 23.12.2021 (обновлено: 11:42 23.12.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Пограничники предупредили об усилении проверок и изменении мер контроля на КПП при пересечении границы.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. На границе Молдовы до 16 января установлен усиленный режим работы и контроля, об этом сообщили в Пограничной полиции накануне новогодних праздников.
Как объяснили в ведомстве, это связано с тем, что на границе зафиксирован традиционный для предпраздничного периода рост пересечений КПП. За последние дни зафиксировано 144 599 переходов через границу, что на 10% больше, чем за первые пять дней текущего месяца (130 629). В то же время увеличилось и количество въездов в страну – на 40%.
По данным Погранполиции, наиболее востребованный пункт пропуска в этот период – КПП в Леушенах. Ежедневно через него проходит более пяти тысяч пассажиров. Пограничники призывают граждан пересекать границу через другие КПП, расположенные поблизости, – Костешты и Скулены.
"Усиленный контроль подразумевает реализацию конкретных мер по упрощению трансграничного движения, поддержание порядка в приграничной зоне, а также постоянный мониторинг оперативной обстановки", – пояснили в ведомстве.
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