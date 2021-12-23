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https://ru.sputnik.md/20211223/ilan-shora-neprikosnovennosti-47460833.html
Илана Шора лишили депутатской неприкосновенности
Илана Шора лишили депутатской неприкосновенности
По итогам рассмотрения одного из девяти запросов и.о. генпрокурора иммунитет был снят.
2021-12-23T12:19+0200
2021-12-23T12:42+0200
в молдове
молдова
илан шор
иммунитет
политика
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Депутата фракции "Шор" Илана Шора лишили иммунитета на заседании парламента в четверг. "За" проголосовали все 88 присутствующих в зале депутатов. Депутаты фракции "Шор" не явились на заседание. Иммунитет был снят по запросу исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Всего он направил в парламент девять запросов по разным обвинениям. На данный момент депутаты рассмотрели лишь один запрос и проголосовали по нему. Согласно процедуре, в ходе заседания Робу выступил перед депутатами и представил некоторые детали обвинения, которое прокуроры намерены предъявить Шору. В то же время парламентарии спросили, что ждет Шора после снятия иммунитета и будет ли он привлечен к ответственности, поскольку, как известно, депутат находится за границей. По его словам, вместе со снятием иммунитета, прокуратура в праве потребовать экстрадиции на основе девяти обвинений, представленных и. о. генпрокурора в парламенте. Пока, как отметил Робу, экстрадиция была запрошена на основе лишь одного дела, изучаемого в Апелляционной палате.Затем, согласно процедуре, глава парламентской юркомиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате зачитала перед депутатами отчет по запросам и. о. генпрокурора, рассмотрение которых произошло накануне в закрытом режиме. В настоящее время в парламенте продолжают рассмотрение остальных девяти запросов врио генпрокурора. Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:
https://ru.sputnik.md/20210820/genprokuratura-raskritikovala-perenos-dela-ilana-shora-v-drugoy-sud-44108832.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, илан шор, иммунитет

Илана Шора лишили депутатской неприкосновенности

12:19 23.12.2021 (обновлено: 12:42 23.12.2021)
© Sputnik / Мирослав РотарьИлан Шор
Илан Шор - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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По итогам рассмотрения одного из девяти запросов и.о. генпрокурора иммунитет был снят.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Депутата фракции "Шор" Илана Шора лишили иммунитета на заседании парламента в четверг.
"За" проголосовали все 88 присутствующих в зале депутатов. Депутаты фракции "Шор" не явились на заседание.
Иммунитет был снят по запросу исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Всего он направил в парламент девять запросов по разным обвинениям. На данный момент депутаты рассмотрели лишь один запрос и проголосовали по нему.
Согласно процедуре, в ходе заседания Робу выступил перед депутатами и представил некоторые детали обвинения, которое прокуроры намерены предъявить Шору.
В то же время парламентарии спросили, что ждет Шора после снятия иммунитета и будет ли он привлечен к ответственности, поскольку, как известно, депутат находится за границей.

"Все люди, которые скрываются от следствия будут экстрадированы в Молдову и окажутся на скамье подсудимых. Прокуратора предпримет все меры, чтобы доказать виновность в суде и соответственно будут изъяты все ценности, которые были приобретены в результате преступлений", – заявил Робу.

По его словам, вместе со снятием иммунитета, прокуратура в праве потребовать экстрадиции на основе девяти обвинений, представленных и. о. генпрокурора в парламенте. Пока, как отметил Робу, экстрадиция была запрошена на основе лишь одного дела, изучаемого в Апелляционной палате.
Затем, согласно процедуре, глава парламентской юркомиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате зачитала перед депутатами отчет по запросам и. о. генпрокурора, рассмотрение которых произошло накануне в закрытом режиме.
В настоящее время в парламенте продолжают рассмотрение остальных девяти запросов врио генпрокурора.
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Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:

статья 190, часть пятая "Мошенничество в особо крупных размерах";
статья 243, часть 1 (а, b) "Отмывание денег";
статья 284, часть 1 "Создание преступной организации или руководство ею";
статья 352 (1), части 1, 2 "Ложные заявления в декларациях";
статья 191, часть пятая "Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах";
статья 243, часть 3 (а, b) "Отмывание денег";
статья 327, часть 3 "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".
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