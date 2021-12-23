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Экс-премьер Молдовы Кику – о неудачной комбинации в 2021-м и прогнозе на 2022 год
Экс-премьер Молдовы Кику – о неудачной комбинации в 2021-м и прогнозе на 2022 год
Бывший глава молдавского правительства Ион Кику прокомментировал итоги уходящего года и озвучил экономический прогноз для Молдовы на новый 2022-ой.
2021-12-23T20:17+0200
2021-12-23T20:17+0200
радио
прогноз
молдова
новый год
ион кику
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Экс-премьер Молдовы Ион Кику не особо оптимистичен относительно экономической ситуации в стране в 2022 году. Об этом он заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Собеседник обратил внимание на то, что ситуация сложная и в самой республике, и в регионе, и в мире в целом. По его словам, речь идет не только о пандемии коронавируса, которая длится второй год."Проблема нашей страны, что именно этот кризисный период – вся эта комбинация факторов: и коронавирус, и энергетика, и экономический кризис – совпали с приходом к власти непрофессиональной команды. Речь идет о людях, которые больше сконцентрированы на политике, популизме, на спекуляциях, чем на управлении делами. У нас сейчас вот такая несчастливая комбинация", – сказал Кику.Экс-премьер выразил надежду, что власть все-таки поймет, в какой они ситуации и что от них требуется."Я не думаю, что сейчас ситуация безвыходная для них. Они должны просто ответственно подходить к своей работе. Получится или нет, давайте будем надеяться, что получится. Пожелаем власти успехов, потому что успех власти означает успех страны, а фиаско – серьезное ухудшение жизни в стране. Надеемся, что они сделают выводы после этих 5-6 месяцев абсолютной власти", – сказал Кику.Он напомнил об изменении цен на европейских биржах на природный газ. "Это означает, что в январе, скорее всего, закупочная цена на газ будет выше, чем 450 долларов. Правда, это еще не означает, что внутренний тариф может быть выше, чем сейчас, но все равно это дополнительный прессинг на всех нас", – отметил Кику.По его словам, кроме того, будет раскручиваться спираль инфляции. Как считает политик, уровень жизни людей никак не может увеличиться, если правительство будет и дальше придерживаться этой линии – повышать зарплату на 5-6%, зная при этом, что инфляция будет в 15%.Как считает бывший глава правительства, доходы бюджета в этом году хорошие, и у власти есть этот резерв. Будет ли это приоритетом – другой вопрос, отметил политик. Если нет, то, уточняет собеседник, ситуация в следующем году будет сложная, не говоря о том, что экономический сектор не получает никакие компенсации."Я не особо оптимистичен по части экономической ситуации в следующем году, но хочу остаться оптимистом в том, что правительство сможет компенсировать некоторые эффекты от ухудшений экономической ситуации. Есть возможности, просто надо работать и быть ответственным в этот период", – заключил Кику.Подробнее об итогах года и прогнозе на 2022-й смотрите в нашем видео.
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прогноз, молдова, новый год, ион кику, видео

Экс-премьер Молдовы Кику – о неудачной комбинации в 2021-м и прогнозе на 2022 год

20:17 23.12.2021
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Бывший глава молдавского правительства Молдовы прокомментировал итоги уходящего года и озвучил экономический прогноз на новый 2022-й.
Экс-премьер Молдовы Ион Кику не особо оптимистичен относительно экономической ситуации в стране в 2022 году. Об этом он заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
Собеседник обратил внимание на то, что ситуация сложная и в самой республике, и в регионе, и в мире в целом. По его словам, речь идет не только о пандемии коронавируса, которая длится второй год.
"Проблема нашей страны, что именно этот кризисный период – вся эта комбинация факторов: и коронавирус, и энергетика, и экономический кризис – совпали с приходом к власти непрофессиональной команды. Речь идет о людях, которые больше сконцентрированы на политике, популизме, на спекуляциях, чем на управлении делами. У нас сейчас вот такая несчастливая комбинация", – сказал Кику.
Экс-премьер выразил надежду, что власть все-таки поймет, в какой они ситуации и что от них требуется.
"Я не думаю, что сейчас ситуация безвыходная для них. Они должны просто ответственно подходить к своей работе. Получится или нет, давайте будем надеяться, что получится. Пожелаем власти успехов, потому что успех власти означает успех страны, а фиаско – серьезное ухудшение жизни в стране. Надеемся, что они сделают выводы после этих 5-6 месяцев абсолютной власти", – сказал Кику.
Он напомнил об изменении цен на европейских биржах на природный газ. "Это означает, что в январе, скорее всего, закупочная цена на газ будет выше, чем 450 долларов. Правда, это еще не означает, что внутренний тариф может быть выше, чем сейчас, но все равно это дополнительный прессинг на всех нас", – отметил Кику.
По его словам, кроме того, будет раскручиваться спираль инфляции. Как считает политик, уровень жизни людей никак не может увеличиться, если правительство будет и дальше придерживаться этой линии – повышать зарплату на 5-6%, зная при этом, что инфляция будет в 15%.

Это ведет к тому, что реальные доходы граждан, по крайней мере в бюджетной сфере, падают. В этой части власти должны приходить с инструментами, которые хотя бы не ухудшали бы положение людей. Возможности для этого есть.

Ион Кику - Sputnik Молдова
Ион Кику
Экс-премьер Молдовы
Как считает бывший глава правительства, доходы бюджета в этом году хорошие, и у власти есть этот резерв. Будет ли это приоритетом – другой вопрос, отметил политик. Если нет, то, уточняет собеседник, ситуация в следующем году будет сложная, не говоря о том, что экономический сектор не получает никакие компенсации.
"Я не особо оптимистичен по части экономической ситуации в следующем году, но хочу остаться оптимистом в том, что правительство сможет компенсировать некоторые эффекты от ухудшений экономической ситуации. Есть возможности, просто надо работать и быть ответственным в этот период", – заключил Кику.
Подробнее об итогах года и прогнозе на 2022-й смотрите в нашем видео.
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