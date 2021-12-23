https://ru.sputnik.md/20211223/kurs-valyut-na-pyatnitsu-dollar-prekratil-rost-47482164.html
Курс валют на пятницу: доллар прекратил рост
Курс валют на пятницу: доллар прекратил рост
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-23T22:04+0200
2021-12-23T22:04+0200
2021-12-23T22:04+0200
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 24 декабря. Доллар теряет позиции по отношению к молдавскому лею, евро, наоборот, продолжает расти в цене.В среду доллар США подешевеет на один бан и будет стоить 17,8162 лея.Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 20,1760 лея.Что касается остальных валют, то 24 декабря немного подрастет российский рубль, который разместится на уровне 0,2423 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6545 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0761 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211222/moldova-toplivo-nare-tseny-47428036.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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курс валют, доллар, евро
Курс валют на пятницу: доллар прекратил рост
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 24 декабря. Доллар теряет позиции по отношению к молдавскому лею, евро, наоборот, продолжает расти в цене.
В среду доллар США подешевеет на один бан и будет стоить 17,8162 лея.
Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 20,1760 лея.
Что касается остальных валют, то 24 декабря немного подрастет российский рубль, который разместится на уровне 0,2423 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6545 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0761 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.