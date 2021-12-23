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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-23T18:44+0200
2021-12-23T18:44+0200
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 379 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: по два - из Великобритании, Австрии, Германии, по одному - из Греции и США.За минувшие сутки проведено 9142 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 373 752.У работников системы здравоохранения выявлены шесть случаев инфицирования - один у врачей и пять у медсестер.Госпитализировано 879 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 138 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 22 человека).В то же время за сутки выздоровело 380 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 490.Минздрав сообщает о 18 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент - 9 575.
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Евгений Чебан
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заболеваемость, статистика, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:44 23.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Госпиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 379 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: по два - из Великобритании, Австрии, Германии, по одному - из Греции и США.
За минувшие сутки проведено 9142 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 373 752.
У работников системы здравоохранения выявлены шесть случаев инфицирования - один у врачей и пять у медсестер.
Госпитализировано 879 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 138 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 22 человека).
В то же время за сутки выздоровело 380 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 490.
Минздрав сообщает о 18 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент - 9 575.
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