https://ru.sputnik.md/20211223/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47480065.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-23T18:44+0200

2021-12-23T18:44+0200

2021-12-23T18:44+0200

заболеваемость

статистика

в молдове

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 379 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: по два - из Великобритании, Австрии, Германии, по одному - из Греции и США.За минувшие сутки проведено 9142 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 373 752.У работников системы здравоохранения выявлены шесть случаев инфицирования - один у врачей и пять у медсестер.Госпитализировано 879 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 138 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 22 человека).В то же время за сутки выздоровело 380 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 490.Минздрав сообщает о 18 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент - 9 575.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика, в молдове