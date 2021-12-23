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https://ru.sputnik.md/20211223/moldavskie-sotsialisty-dodon-47444119.html
Молдавские социалисты и их почетный председатель Додон: что будет с партией
Молдавские социалисты и их почетный председатель Додон: что будет с партией
Богдан Цырдя рассказал, когда и кто войдет в руководящий орган политформирования
2021-12-23T10:12+0200
2021-12-23T11:05+0200
политика
социалисты
молдова
игорь додон
в молдове
богдан цырдя
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КИШИНЕВ 23 дек – Sputnik. Уже в конце января – начале февраля будет определено, кто войдет в состав руководства Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом заявил депутат парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя в программе "Главная тема с Ниной Димогло" на YouTube-канале Sputnik Молдова.Отвечая на вопрос о том, кто встанет у руля Партии социалистов, Цырдя обратил внимание на несколько моментов.Кто войдет в состав исполкома, будет определено на национальном съезде партии, уточнил политик."Заседание состоится где-то в конце января – начале февраля. Там уже будет озвучено, сколько людей войдет в состав исполкома, – пять или семь. Потому что еще ведутся дискуссии. Кто-то говорит, что лучше пять, кто-то – лучше восемь… Есть почетный председатель, есть коллективное руководство в виде исполкома, в котором периодически будет осуществляться ротация ", – отметил Цырдя.Депутат уточнил, что он не войдет в состав руководящего органа политформирования.По его словам, все социологические опросы и системные исследования говорят о том, что в Молдове "персоналистская политическая культура", то есть люди ориентируются на личность, голосуют за конкретного человека и выбирают партию с точки зрения того, кто руководит этим политформированием."Это факт. Тем не менее, ПСРМ – идеологическая партия, у нее есть доктринальный электорат, который ратует за дружбу с Россией, за интеграцию в ЕАЭС, за традиционные ценности, за христианские ценности, за демократический социализм, нейтралитет и так далее", – сказал депутат.Как считает парламентарий, электоральное ядро вокруг ПСРМ сохраняется, вне зависимости от того, кто ее лидер.Игорь Додон 18 октября объявил о том, что в Партии социалистов Молдовы могут перейти к новой формуле руководства: управлением будет заниматься коллегиальный орган. Ровно через месяц на XVII съезде ПСРМ должность председателя политформирования упразднили, а Додона избрали почетным председателем партии.Напомним, ранее в парламенте одобрили заявление Додона о сложении депутатских полномочий.Вместо мандата депутата Додон принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.
https://ru.sputnik.md/20211218/dodon-izbran-pochetnym-predsedatelem-psrm-47337478.html
https://ru.sputnik.md/20211023/shapovalov-v-psrm-idut-zhivye-i-estestvennye-protsessy-45751433.html
https://ru.sputnik.md/20211018/parlament-dodon-alternativa-45684540.html
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социалисты, молдова, игорь додон, в молдове, богдан цырдя

Молдавские социалисты и их почетный председатель Додон: что будет с партией

10:12 23.12.2021 (обновлено: 11:05 23.12.2021)
© Photo : Miroslav RotariБрифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона
Брифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Алена Матвеева
Все материалы
Судьба Партии социалистов Республики Молдова: депутат рассказал, когда и кто войдет в руководящий орган политформирования.
КИШИНЕВ 23 дек – Sputnik. Уже в конце января – начале февраля будет определено, кто войдет в состав руководства Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом заявил депутат парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя в программе "Главная тема с Ниной Димогло" на YouTube-канале Sputnik Молдова.
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Додон избран почетным председателем ПСРМ
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Отвечая на вопрос о том, кто встанет у руля Партии социалистов, Цырдя обратил внимание на несколько моментов.

"Первое – тут нет сопредседателей, есть почетный председатель. Второе – есть коллективное руководство, исполком", – сказал депутат.

Кто войдет в состав исполкома, будет определено на национальном съезде партии, уточнил политик.
"Заседание состоится где-то в конце января – начале февраля. Там уже будет озвучено, сколько людей войдет в состав исполкома, – пять или семь. Потому что еще ведутся дискуссии. Кто-то говорит, что лучше пять, кто-то – лучше восемь… Есть почетный председатель, есть коллективное руководство в виде исполкома, в котором периодически будет осуществляться ротация ", – отметил Цырдя.
Депутат уточнил, что он не войдет в состав руководящего органа политформирования.
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По его словам, все социологические опросы и системные исследования говорят о том, что в Молдове "персоналистская политическая культура", то есть люди ориентируются на личность, голосуют за конкретного человека и выбирают партию с точки зрения того, кто руководит этим политформированием.
"Это факт. Тем не менее, ПСРМ – идеологическая партия, у нее есть доктринальный электорат, который ратует за дружбу с Россией, за интеграцию в ЕАЭС, за традиционные ценности, за христианские ценности, за демократический социализм, нейтралитет и так далее", – сказал депутат.
Как считает парламентарий, электоральное ядро вокруг ПСРМ сохраняется, вне зависимости от того, кто ее лидер.
Игорь Додон 18 октября объявил о том, что в Партии социалистов Молдовы могут перейти к новой формуле руководства: управлением будет заниматься коллегиальный орган. Ровно через месяц на XVII съезде ПСРМ должность председателя политформирования упразднили, а Додона избрали почетным председателем партии.
Напомним, ранее в парламенте одобрили заявление Додона о сложении депутатских полномочий.
Вместо мандата депутата Додон принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".
После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.
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