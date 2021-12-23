https://ru.sputnik.md/20211223/moldove-izyali-narkotiki-na-1-3-milliona-leev-47474053.html
В Молдове изъяли наркотики на 1,3 миллиона леев
В Молдове изъяли наркотики на 1,3 миллиона леев
Правоохранители предотвратили распространение крупной партии наркотиков разных видов.
2021-12-23T17:28+0200
2021-12-23T17:28+0200
2021-12-23T18:10+0200
общество
в молдове
молдова
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2839/07/28390712_0:27:3059:1747_1920x0_80_0_0_7813bec475e910d60b36aca7c4431b69.jpg
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Преступная группа наркоторговцев Молдове ликвидирована. Изъято запрещенных веществ на 1,3 миллиона леев. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Также задержаны трое членов группировки, их лидер, а также два курьера в возрасте от 19 до 30 лет. По запросу PCCOCS, двое задержанных были помещены под предварительный арест, еще один остался на свободе. По данным следствия, за преступной деятельностью следили около двух месяцев. Следствие установило, что все трое торговали через интернет синтетическими наркотиками, такими как PVP (так называемая "соль"), амфетамин и новые психоактивные вещества (NPS). После обыска домов, арендованных квартир, а также мест, где хранились наркотики, сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько упаковок PVP и амфетаминовых препаратов общей массой более 1,2 кг; а также 600 граммов марихуаны. Также были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства, банковские карты, самоуплотняющиеся упаковки для продажи лекарств и электронные весы.
https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2839/07/28390712_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ec9184edada536bb13d43c9cd600b648.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, наркотики
В Молдове изъяли наркотики на 1,3 миллиона леев
17:28 23.12.2021 (обновлено: 18:10 23.12.2021)
Правоохранители предотвратили распространение крупной партии запрещенных веществ.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Преступная группа наркоторговцев Молдове ликвидирована. Изъято запрещенных веществ на 1,3 миллиона леев. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Также задержаны трое членов группировки, их лидер, а также два курьера в возрасте от 19 до 30 лет.
По запросу PCCOCS, двое задержанных были помещены под предварительный арест, еще один остался на свободе.
По данным следствия, за преступной деятельностью следили около двух месяцев.
Следствие установило, что все трое торговали через интернет синтетическими наркотиками, такими как PVP (так называемая "соль"), амфетамин и новые психоактивные вещества (NPS).
После обыска домов, арендованных квартир, а также мест, где хранились наркотики, сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько упаковок PVP и амфетаминовых препаратов общей массой более 1,2 кг; а также 600 граммов марихуаны.
Также были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства, банковские карты, самоуплотняющиеся упаковки для продажи лекарств и электронные весы.