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https://ru.sputnik.md/20211223/obyski-tyurmy-moldova-47459692.html
В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски
В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски
Администрация тюрем в последние недели провела несколько обысков.
2021-12-23T13:26+0200
2021-12-23T13:26+0200
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Новые обыски прошли в тюрьме в Резине утром в четверг, сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений. В результате обысков у заключенных было найдено и изъято значительное количество запрещенных предметов и веществ. Речь идет о мобильных телефонах, SIM-картах, зарядных устройствах, кабелях, устройствах для хранения информации, алкогольных напитках, а также различных предметах для азартных игр. "Проводимые действия являются необходимой мерой для поддержания режима, порядка и безопасности в пенитенциарном учреждении", – говорится в сообщении администрации. Как отметили в администрации тюрем, согласно статуту исполнения приговора, персонал пенитенциарного учреждения обязан не реже одного раза в неделю проводить тщательный осмотр территории и всех помещений пенитенциарного учреждения.Как отметили в ведомстве, обыски проводил смешанный отряд района "Центр", вместе с отрядом специального назначения "Пантера".
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в молдове, молдова, обыски, тюрьмы

В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски

13:26 23.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariИсправительное учреждение
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Обыски в тюрьмах Молдовы продолжаются, правоохранители рассказали, что изъяли у заключенных.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Новые обыски прошли в тюрьме в Резине утром в четверг, сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений.
В результате обысков у заключенных было найдено и изъято значительное количество запрещенных предметов и веществ. Речь идет о мобильных телефонах, SIM-картах, зарядных устройствах, кабелях, устройствах для хранения информации, алкогольных напитках, а также различных предметах для азартных игр.
"Проводимые действия являются необходимой мерой для поддержания режима, порядка и безопасности в пенитенциарном учреждении", – говорится в сообщении администрации.
Как отметили в администрации тюрем, согласно статуту исполнения приговора, персонал пенитенциарного учреждения обязан не реже одного раза в неделю проводить тщательный осмотр территории и всех помещений пенитенциарного учреждения.
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы
21 декабря, 12:16
Как отметили в ведомстве, обыски проводил смешанный отряд района "Центр", вместе с отрядом специального назначения "Пантера".
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