https://ru.sputnik.md/20211223/obyski-tyurmy-moldova-47459692.html
В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски
В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски
Администрация тюрем в последние недели провела несколько обысков.
2021-12-23T13:26+0200
2021-12-23T13:26+0200
2021-12-23T13:26+0200
в молдове
молдова
обыски
тюрьмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/05/25400547_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_868ba237eb0a316c34993fc6c593eaab.jpg
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Новые обыски прошли в тюрьме в Резине утром в четверг, сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений. В результате обысков у заключенных было найдено и изъято значительное количество запрещенных предметов и веществ. Речь идет о мобильных телефонах, SIM-картах, зарядных устройствах, кабелях, устройствах для хранения информации, алкогольных напитках, а также различных предметах для азартных игр. "Проводимые действия являются необходимой мерой для поддержания режима, порядка и безопасности в пенитенциарном учреждении", – говорится в сообщении администрации. Как отметили в администрации тюрем, согласно статуту исполнения приговора, персонал пенитенциарного учреждения обязан не реже одного раза в неделю проводить тщательный осмотр территории и всех помещений пенитенциарного учреждения.Как отметили в ведомстве, обыски проводил смешанный отряд района "Центр", вместе с отрядом специального назначения "Пантера".
https://ru.sputnik.md/20211221/novye-obyski-moldova-47399535.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/05/25400547_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ef6b6d5f4228982979dc81bf2767b91.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, обыски, тюрьмы
В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски
Обыски в тюрьмах Молдовы продолжаются, правоохранители рассказали, что изъяли у заключенных.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Новые обыски прошли в тюрьме в Резине утром в четверг, сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений.
В результате обысков у заключенных было найдено и изъято значительное количество запрещенных предметов и веществ. Речь идет о мобильных телефонах, SIM-картах, зарядных устройствах, кабелях, устройствах для хранения информации, алкогольных напитках, а также различных предметах для азартных игр.
"Проводимые действия являются необходимой мерой для поддержания режима, порядка и безопасности в пенитенциарном учреждении", – говорится в сообщении администрации.
Как отметили в администрации тюрем, согласно статуту исполнения приговора, персонал пенитенциарного учреждения обязан не реже одного раза в неделю проводить тщательный осмотр территории и всех помещений пенитенциарного учреждения.
Как отметили в ведомстве, обыски проводил смешанный отряд района "Центр", вместе с отрядом специального назначения "Пантера".