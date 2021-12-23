https://ru.sputnik.md/20211223/obyski-tyurmy-moldova-47459692.html

В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски

В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски

Администрация тюрем в последние недели провела несколько обысков.

2021-12-23T13:26+0200

2021-12-23T13:26+0200

2021-12-23T13:26+0200

в молдове

молдова

обыски

тюрьмы

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Новые обыски прошли в тюрьме в Резине утром в четверг, сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений. В результате обысков у заключенных было найдено и изъято значительное количество запрещенных предметов и веществ. Речь идет о мобильных телефонах, SIM-картах, зарядных устройствах, кабелях, устройствах для хранения информации, алкогольных напитках, а также различных предметах для азартных игр. "Проводимые действия являются необходимой мерой для поддержания режима, порядка и безопасности в пенитенциарном учреждении", – говорится в сообщении администрации. Как отметили в администрации тюрем, согласно статуту исполнения приговора, персонал пенитенциарного учреждения обязан не реже одного раза в неделю проводить тщательный осмотр территории и всех помещений пенитенциарного учреждения.Как отметили в ведомстве, обыски проводил смешанный отряд района "Центр", вместе с отрядом специального назначения "Пантера".

https://ru.sputnik.md/20211221/novye-obyski-moldova-47399535.html

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