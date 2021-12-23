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"Официальный монитор" будет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан
"Официальный монитор" будет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан
Граждане смогут легче находить информацию об изменения в нормативных актах.
2021-12-23T18:28+0200
2021-12-23T18:28+0200
общество
в молдове
молдова
онлайн
бесплатно
официальный монитор
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. "Официальный монитор" станет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан, но только первые три части, включающие нормативные акты. Другие две части будут доступны в интернете или в бумажном виде на основе подписки. Проект поправок в закон "О порядке публикации и вступления в силу официальных документов" приняли в парламенте в четверг."Публикация "Официального монитора" в электронном виде сделает его более доступным и приведет к сокращению тиража на бумаге. Издание будет выходить и в печати для ограниченного количества абонентов, таких как Национальная библиотека или районные библиотеки для обеспечения доступа к "Официальному монитору" людей, у которых нет электронных средств", – говорится в проекте закона. По данным Государственного информационного агентства "Молдпрес", расходы на редактирование и печать "Официального монитора" ежегодно достигают девяти миллионов леев, в то время как доходы от продажи абонементов составляют 7, 5 миллиона леев в год. С другой стороны, доходы от продажи электронной подписки составляют 850 тысяч леев в год, а расходы на редактирование издания составляют 712 тысяч леев в год.
https://ru.sputnik.md/20211006/agentstve-gosudarstvennykh-uslug-snizyat-tseny-45317103.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, онлайн, бесплатно, официальный монитор

"Официальный монитор" будет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан

18:28 23.12.2021
© Sputnik / Anar MustafayevПапки с документами, фото из архива
Папки с документами, фото из архива - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Anar Mustafayev
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Граждане смогут легче находить информацию об изменениях в нормативных актах.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. "Официальный монитор" станет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан, но только первые три части, включающие нормативные акты. Другие две части будут доступны в интернете или в бумажном виде на основе подписки.
Проект поправок в закон "О порядке публикации и вступления в силу официальных документов" приняли в парламенте в четверг.
"Публикация "Официального монитора" в электронном виде сделает его более доступным и приведет к сокращению тиража на бумаге. Издание будет выходить и в печати для ограниченного количества абонентов, таких как Национальная библиотека или районные библиотеки для обеспечения доступа к "Официальному монитору" людей, у которых нет электронных средств", – говорится в проекте закона.
Centrul Multifuncţional Chişinău - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
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По данным Государственного информационного агентства "Молдпрес", расходы на редактирование и печать "Официального монитора" ежегодно достигают девяти миллионов леев, в то время как доходы от продажи абонементов составляют 7, 5 миллиона леев в год.
С другой стороны, доходы от продажи электронной подписки составляют 850 тысяч леев в год, а расходы на редактирование издания составляют 712 тысяч леев в год.
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