https://ru.sputnik.md/20211223/ofitsialnyy-monitor-budet-dostupen-onlayn-besplatno-dlya-vsekh-grazhdan-47477763.html

"Официальный монитор" будет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан

"Официальный монитор" будет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан

Граждане смогут легче находить информацию об изменения в нормативных актах.

2021-12-23T18:28+0200

2021-12-23T18:28+0200

2021-12-23T18:28+0200

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официальный монитор

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. "Официальный монитор" станет доступен онлайн и бесплатно для всех граждан, но только первые три части, включающие нормативные акты. Другие две части будут доступны в интернете или в бумажном виде на основе подписки. Проект поправок в закон "О порядке публикации и вступления в силу официальных документов" приняли в парламенте в четверг."Публикация "Официального монитора" в электронном виде сделает его более доступным и приведет к сокращению тиража на бумаге. Издание будет выходить и в печати для ограниченного количества абонентов, таких как Национальная библиотека или районные библиотеки для обеспечения доступа к "Официальному монитору" людей, у которых нет электронных средств", – говорится в проекте закона. По данным Государственного информационного агентства "Молдпрес", расходы на редактирование и печать "Официального монитора" ежегодно достигают девяти миллионов леев, в то время как доходы от продажи абонементов составляют 7, 5 миллиона леев в год. С другой стороны, доходы от продажи электронной подписки составляют 850 тысяч леев в год, а расходы на редактирование издания составляют 712 тысяч леев в год.

https://ru.sputnik.md/20211006/agentstve-gosudarstvennykh-uslug-snizyat-tseny-45317103.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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