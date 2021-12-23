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В парламенте Молдовы девять раз сняли иммунитет с Илана Шора
В парламенте Молдовы девять раз сняли иммунитет с Илана Шора
Врио генпрокурора выдвинул сразу несколько обвинений в адрес Илана Шора. Согласно процедуре, по каждому обвинению нужен отдельный запрос, отчет комиссии... 23.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-23T15:41+0200
2021-12-23T15:50+0200
общество
в молдове
молдова
илан шор
парламент
иммунитет
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КИШИНЕВ, 23 дек Sputnik. В парламенте Молдовы в четверг девять раз сняли депутатский иммунитет с Илана Шора. Депутаты самой фракции "Шор" на заседание не явились. Иммунитет сняли в связи с запросами исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Врио генпрокурора направил в законодательный орган девять запросов по разным обвинениям и подозрениям в отношении Шора. Согласно процедуре, по каждому обвинению необходим отдельный запрос, отчет от парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, рассмотрение на пленуме депутатами и голосование.Таким образом, депутаты девять раз рассматривали вопрос о снятии иммунитета в связи с разными запросами. В ходе заседания парламентарии много раз упоминали, что Илан Шор находится в настоящее время в Израиле и является гражданином этого государства. Как известно, на что указывали и депутаты, Израиль – одно из государств мира, которое не экстрадирует своих граждан. В ответ на это Робу неоднократно заявлял на заседании, что Шор будет экстрадирован в Молдову и пойдет под суд. Помимо этого, Робу заверил, что все незаконно полученное имущество Шора будет изъято, а украденные средства возвращены государству. Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:
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в молдове, молдова, илан шор, парламент, иммунитет

В парламенте Молдовы девять раз сняли иммунитет с Илана Шора

15:41 23.12.2021 (обновлено: 15:50 23.12.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 18 ноября 2021
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Врио генпрокурора выдвинул сразу несколько обвинений в адрес Илана Шора. Согласно процедуре, по каждому обвинению нужен отдельный запрос, отчет комиссии, рассмотрение в парламенте и голосование.
КИШИНЕВ, 23 дек Sputnik. В парламенте Молдовы в четверг девять раз сняли депутатский иммунитет с Илана Шора. Депутаты самой фракции "Шор" на заседание не явились.
Иммунитет сняли в связи с запросами исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Врио генпрокурора направил в законодательный орган девять запросов по разным обвинениям и подозрениям в отношении Шора.
Согласно процедуре, по каждому обвинению необходим отдельный запрос, отчет от парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, рассмотрение на пленуме депутатами и голосование.
Таким образом, депутаты девять раз рассматривали вопрос о снятии иммунитета в связи с разными запросами.
В ходе заседания парламентарии много раз упоминали, что Илан Шор находится в настоящее время в Израиле и является гражданином этого государства. Как известно, на что указывали и депутаты, Израиль – одно из государств мира, которое не экстрадирует своих граждан.
В ответ на это Робу неоднократно заявлял на заседании, что Шор будет экстрадирован в Молдову и пойдет под суд.

"Прокуратура предпримет все действия, и я уверен, что Илан Шор будет экстрадирован в Молдову для ответа за совершенные преступления", – заявил Робу.

Помимо этого, Робу заверил, что все незаконно полученное имущество Шора будет изъято, а украденные средства возвращены государству.

Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:

статья 190, часть пятая "Мошенничество в особо крупных размерах";
статья 243, часть 1 (а, b) "Отмывание денег";
статья 284, часть 1 "Создание преступной организации или руководство ею";
статья 352 (1), части 1, 2 "Ложные заявления в декларациях";
статья 191, часть пятая "Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах";
статья 243, часть 3 (а, b) "Отмывание денег";
статья 327, часть 3 "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".
Илан Шор - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
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