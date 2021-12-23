https://ru.sputnik.md/20211223/parlamente-moldovy-immunitet-ilan-shor-47467991.html

В парламенте Молдовы девять раз сняли иммунитет с Илана Шора

В парламенте Молдовы девять раз сняли иммунитет с Илана Шора

Врио генпрокурора выдвинул сразу несколько обвинений в адрес Илана Шора. Согласно процедуре, по каждому обвинению нужен отдельный запрос, отчет комиссии... 23.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-23T15:41+0200

2021-12-23T15:41+0200

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общество

в молдове

молдова

илан шор

парламент

иммунитет

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КИШИНЕВ, 23 дек Sputnik. В парламенте Молдовы в четверг девять раз сняли депутатский иммунитет с Илана Шора. Депутаты самой фракции "Шор" на заседание не явились. Иммунитет сняли в связи с запросами исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Врио генпрокурора направил в законодательный орган девять запросов по разным обвинениям и подозрениям в отношении Шора. Согласно процедуре, по каждому обвинению необходим отдельный запрос, отчет от парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, рассмотрение на пленуме депутатами и голосование.Таким образом, депутаты девять раз рассматривали вопрос о снятии иммунитета в связи с разными запросами. В ходе заседания парламентарии много раз упоминали, что Илан Шор находится в настоящее время в Израиле и является гражданином этого государства. Как известно, на что указывали и депутаты, Израиль – одно из государств мира, которое не экстрадирует своих граждан. В ответ на это Робу неоднократно заявлял на заседании, что Шор будет экстрадирован в Молдову и пойдет под суд. Помимо этого, Робу заверил, что все незаконно полученное имущество Шора будет изъято, а украденные средства возвращены государству. Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:

https://ru.sputnik.md/20211223/ilan-shora-neprikosnovennosti-47460833.html

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в молдове, молдова, илан шор, парламент, иммунитет