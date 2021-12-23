https://ru.sputnik.md/20211223/pas-partiya-shor-vne-zakona-47456956.html

Почему PAS будет нетрудно объявить Партию "Шор" вне закона

Почему PAS будет нетрудно объявить Партию "Шор" вне закона

Из двух возможных сценариев объявления "Шор" вне закона PAS предпочтет не долгие юридически тяжбы, а решение Конституционного суда.

2021-12-23T11:50+0200

2021-12-23T11:50+0200

2021-12-23T12:20+0200

политика

в молдове

конституционный суд

партия шора

серджиу литвиненко

олеся стамате

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Намерение парламентского большинства вывести Партию "Шор" за пределы политического поля Молдовы вызвало у многих в стране сомнения в законности такого шага. Особенно, в свете недавнего исключения Марины Таубер, получившей убедительную поддержку избирателей, из гонки на выборах мэра в Бельцах."Думаю, действующая власть верит в свою полную безнаказанность, даже несмотря на то, что подобное действие в отношении "Шор" будет явно идти вразрез с принципами европейской демократии – говорит в интервью Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря. – А кроме того, полагаю, PAS желает показать силу, наглядно продемонстрировать обществу, что ныне в ее руках сконцентрирована вся полнота реальной власти в стране".При этом Чуря отмечает, что PAS в данном случае идет по пути наименьшего сопротивления, поскольку объявить партию вне закона куда проще, нежели призвать к ответу в суде "Плахотнюка или того же Шора".Политолог подчеркивает: в том числе и в документах, разработанных ОБСЕ, содержатся однозначные тезисы о том, что противозаконные действия конкретного человека (даже если он глава партии) не могут быть причиной коллективной ответственности всего политического формирования.А насколько просто – чисто "технически" – в сегодняшней Молдове объявить вне закона политическое формирование?"С точки зрения процедур, это очень легко реализуемо. В принципе, PAS уже дала понять, что из двух возможных сценариев объявления "Шор" вне закона она предпочитает не долгие юридически тяжбы, а решение Конституционного суда. А КС у нынешней власти, как мы знаем, – карманный", – говорит политолог.Венецианская комиссия, считает Чуря, скорее всего оценит такой шаг молдавского парламентского отрицательно. Но на это у власти давно заготовлен ответ: решения ВК носят "рекомендательный характер"."Но при любом раскладе исключение неугодной партии из политического поля страны станет серьезной политической ошибкой и еще более ухудшит политический фон в Молдове", – резюмирует Чуря.Между тем, мало у кого в Молдове есть сомнения в обоснованности обвинений, выдвигаемых персонально против депутата парламента Илана Шора, в числе прочего, одного из главных фигурантов отчета Kroll о незаконном выводе денег из банковской системы республики."Участие в краже миллиарда, создание преступной группировки – все это в отношении Илана Шора можно считать доказанным, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший депутат парламента, экс-министр обороны Валерий Плешка. - И конечно, Молдова должна всеми законными способами добиваться его экстрадиции из Израиля. И возможности для этого есть". Политический аналитик Валентин Крылов также убежден, что партия за своего председателя не ответчик."Необходимо разделять понятия – конкретного лица, в отношении которого выдвигаются обвинения и политформирования, частью которого это лицо является. Это говорит в том числе и Конституция Республики Молдова", – отмечает аналитик.Очевиден и тот факт, по мнению Крылова, что "Шор" ныне – политический конкурент PAS.На днях министр юстиции Сергей Литвиненко заявил, что власти Молдовы изучают возможность объявить вне закона Партию "Шор".Эта партия неоднократно допускала финансовые нарушения, но вопрос в том, может ли это привести к признанию ее неконституционной. Мы анализируем эту ситуацию", – сказал Литвиненко в эфире одного из молдавских телеканалов.Отметим, что коллега Литвиненко по PAS, глава парламентской юридической комиссии Олеся Стамате идею "анафемы" "Шор" не поддержала. Стамате считает, что подобный шаг может стать "опасным прецедентом" и вообще, не является "адекватным".При этом парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету одобрила все запросы и. о. генпрокурора Думитру Робу о снятии депутатского иммунитета с лидера Партии "Шор", Илана Шора.

https://ru.sputnik.md/20211221/ilan-shor-immunitet-47402817.html

https://ru.sputnik.md/20211221/pochemu-mandat-mera-belts-legitimny-47394264.html

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в молдове, конституционный суд, партия шора, серджиу литвиненко, олеся стамате