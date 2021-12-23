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https://ru.sputnik.md/20211223/pogodnye-rekordy-moldovy-23-dekabrya-47448590.html
Погодные рекорды Молдовы 23 декабря
Погодные рекорды Молдовы 23 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
2021-12-23T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 23 декабря, отмечен два года назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 23 декабря 2019 года воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1996 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –16,8 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211221/vnimanie-na-dorogakh-politsiya-rekomenduet-voditelyam-uchityvat-pogodnye-usloviya-47416152.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 23 декабря

00:01 23.12.2021
© Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкДворовая собака в городе Тара Омской области в сильный мороз
Дворовая собака в городе Тара Омской области в сильный мороз - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 23 декабря, отмечен два года назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 23 декабря 2019 года воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1996 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –16,8 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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