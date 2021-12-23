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Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек

Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек

Два трагических случая произошли на севере страны - в Глодянском и Рышканском районах.

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Два человека погибли в результате пожаров, произошедших на севере Молдовы, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, первый пожар произошел 22 декабря в Глодянском районе в селе Каменка. Еще один пожар случился в Рышканском районе также в жилом доме. На место выехала бригада спасателей. "Прибыв на место инцидента, пожарные установили, что горит пристройка дома. Локализовать возгорание удалось менее, чем за час, а потушить – спустя два часа. На месте пожара спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины", – рассказали в ГИЧС. По данным спасателей, в результате этих пожаров полностью сгорели помещения, в которых произошло возгорание, уничтожены различные ценности. Все обстоятельства и причина пожаров выясняются. С начала года в Молдове произошло 1588 пожаров, в которых погибло 86 человек, включая одного ребенка.

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