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Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек
Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек
Два трагических случая произошли на севере страны - в Глодянском и Рышканском районах.
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Два человека погибли в результате пожаров, произошедших на севере Молдовы, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, первый пожар произошел 22 декабря в Глодянском районе в селе Каменка. Еще один пожар случился в Рышканском районе также в жилом доме. На место выехала бригада спасателей. "Прибыв на место инцидента, пожарные установили, что горит пристройка дома. Локализовать возгорание удалось менее, чем за час, а потушить – спустя два часа. На месте пожара спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины", – рассказали в ГИЧС. По данным спасателей, в результате этих пожаров полностью сгорели помещения, в которых произошло возгорание, уничтожены различные ценности. Все обстоятельства и причина пожаров выясняются. С начала года в Молдове произошло 1588 пожаров, в которых погибло 86 человек, включая одного ребенка.
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в молдове, молдова, спасатели, рышканский район, глодянский район, пожар

Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек

12:07 23.12.2021 (обновлено: 12:17 23.12.2021)
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIПожар на севере Молдовы
Пожар на севере Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Два трагических случая произошли на севере страны в Глодянском и Рышканском районах.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Два человека погибли в результате пожаров, произошедших на севере Молдовы, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным ведомства, первый пожар произошел 22 декабря в Глодянском районе в селе Каменка.

"Потушив возгорание в жилом доме, пожарные нашли обнаружили тело 83-летней женщины", – говорится в сообщении ГИЧС.

Еще один пожар случился в Рышканском районе также в жилом доме. На место выехала бригада спасателей.
"Прибыв на место инцидента, пожарные установили, что горит пристройка дома. Локализовать возгорание удалось менее, чем за час, а потушить – спустя два часа. На месте пожара спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины", – рассказали в ГИЧС.
По данным спасателей, в результате этих пожаров полностью сгорели помещения, в которых произошло возгорание, уничтожены различные ценности.
Все обстоятельства и причина пожаров выясняются.
С начала года в Молдове произошло 1588 пожаров, в которых погибло 86 человек, включая одного ребенка.
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