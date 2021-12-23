https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html
Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек
Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек
Два трагических случая произошли на севере страны - в Глодянском и Рышканском районах.
2021-12-23T12:07+0200
2021-12-23T12:07+0200
2021-12-23T12:17+0200
коронавирус
в молдове
молдова
спасатели
рышканский район
глодянский район
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47456275_0:622:1199:1296_1920x0_80_0_0_99128e666f95daa041432464aa4c8930.jpg
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Два человека погибли в результате пожаров, произошедших на севере Молдовы, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, первый пожар произошел 22 декабря в Глодянском районе в селе Каменка. Еще один пожар случился в Рышканском районе также в жилом доме. На место выехала бригада спасателей. "Прибыв на место инцидента, пожарные установили, что горит пристройка дома. Локализовать возгорание удалось менее, чем за час, а потушить – спустя два часа. На месте пожара спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины", – рассказали в ГИЧС. По данным спасателей, в результате этих пожаров полностью сгорели помещения, в которых произошло возгорание, уничтожены различные ценности. Все обстоятельства и причина пожаров выясняются. С начала года в Молдове произошло 1588 пожаров, в которых погибло 86 человек, включая одного ребенка.
молдова
рышканский район
глодянский район
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47456275_0:510:1199:1409_1920x0_80_0_0_63bacc4e64f5f89fd534b6f980b51952.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, спасатели, рышканский район, глодянский район, пожар
Пожары на севере Молдовы унесли жизни двух человек
12:07 23.12.2021 (обновлено: 12:17 23.12.2021)
Два трагических случая произошли на севере страны в Глодянском и Рышканском районах.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Два человека погибли в результате пожаров, произошедших на севере Молдовы, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным ведомства, первый пожар произошел 22 декабря в Глодянском районе в селе Каменка.
"Потушив возгорание в жилом доме, пожарные нашли обнаружили тело 83-летней женщины", – говорится в сообщении ГИЧС.
Еще один пожар случился в Рышканском районе также в жилом доме. На место выехала бригада спасателей.
"Прибыв на место инцидента, пожарные установили, что горит пристройка дома. Локализовать возгорание удалось менее, чем за час, а потушить – спустя два часа. На месте пожара спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины", – рассказали в ГИЧС.
По данным спасателей, в результате этих пожаров полностью сгорели помещения, в которых произошло возгорание, уничтожены различные ценности.
Все обстоятельства и причина пожаров выясняются.
С начала года в Молдове произошло 1588 пожаров, в которых погибло 86 человек, включая одного ребенка.