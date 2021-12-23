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Самый точный прогноз погоды: ясное небо и сильные морозы
Самый точный прогноз погоды: ясное небо и сильные морозы
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-23T07:00+0200
2021-12-23T07:00+0200
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -10 до -15.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -11 до -13 градусов.В последующие дни в стране постепенно потеплеет. Днем 24 декабря ожидается около нуля, а 25 декабря дневная температура в некоторых районах республики поднимется до +7 градусов. Днем 26 декабря температура воздуха снова опустится до нуля градусов.Праздники и народные приметыВ этот день православные вспоминают святых великомучеников Мину Александрийского, Ермогена и Евграфа.Святой Мина принадлежит к чину так называемых святых воинов вместе со святыми Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским, Артемием, Феодором Тироном, Феодором Стратилатом.На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Наши предки верили, что чудодейственная сила святого не только дает глазам физическое здоровье, но и помогает отличать добро от зла и правду от лжи. Это связано и с тем, что со дня святого Мины день начинает пребывать: "Со святого Мины тьма нас мимо", – говорили предки.В семьях, где были дети, читались заговоры от полуночницы – так называли злых духов, которые насылали кошмары.Существовали и приметы на день Мины. Если стоит ясная погода, то ударят морозы. Белые облака предвещают скорое похолодание. Если вокруг солнца или луны есть кольца, то жди снегопада. Если звезды мерцают, то будет стужа.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, погода

Самый точный прогноз погоды: ясное небо и сильные морозы

07:00 23.12.2021
© AP Photo / Frank AugsteinЗаморозки
Заморозки - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -10 до -15.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -11 до -13 градусов.
В последующие дни в стране постепенно потеплеет. Днем 24 декабря ожидается около нуля, а 25 декабря дневная температура в некоторых районах республики поднимется до +7 градусов. Днем 26 декабря температура воздуха снова опустится до нуля градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день православные вспоминают святых великомучеников Мину Александрийского, Ермогена и Евграфа.
Святой Мина принадлежит к чину так называемых святых воинов вместе со святыми Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским, Артемием, Феодором Тироном, Феодором Стратилатом.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Наши предки верили, что чудодейственная сила святого не только дает глазам физическое здоровье, но и помогает отличать добро от зла и правду от лжи. Это связано и с тем, что со дня святого Мины день начинает пребывать: "Со святого Мины тьма нас мимо", – говорили предки.
В семьях, где были дети, читались заговоры от полуночницы – так называли злых духов, которые насылали кошмары.
Существовали и приметы на день Мины. Если стоит ясная погода, то ударят морозы. Белые облака предвещают скорое похолодание. Если вокруг солнца или луны есть кольца, то жди снегопада. Если звезды мерцают, то будет стужа.
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