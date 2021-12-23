https://ru.sputnik.md/20211223/prognoz-pogoda-silnye-morozy-47447005.html

Самый точный прогноз погоды: ясное небо и сильные морозы

Самый точный прогноз погоды: ясное небо и сильные морозы

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега

2021-12-23T07:00+0200

2021-12-23T07:00+0200

2021-12-23T07:00+0200

прогноз погоды

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2601/23/26012316_0:38:3511:2012_1920x0_80_0_0_79c8a6d5ff15d8661386dfa4c93e2382.jpg

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -10 до -15.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -11 до -13 градусов.В последующие дни в стране постепенно потеплеет. Днем 24 декабря ожидается около нуля, а 25 декабря дневная температура в некоторых районах республики поднимется до +7 градусов. Днем 26 декабря температура воздуха снова опустится до нуля градусов.Праздники и народные приметыВ этот день православные вспоминают святых великомучеников Мину Александрийского, Ермогена и Евграфа.Святой Мина принадлежит к чину так называемых святых воинов вместе со святыми Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским, Артемием, Феодором Тироном, Феодором Стратилатом.На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Наши предки верили, что чудодейственная сила святого не только дает глазам физическое здоровье, но и помогает отличать добро от зла и правду от лжи. Это связано и с тем, что со дня святого Мины день начинает пребывать: "Со святого Мины тьма нас мимо", – говорили предки.В семьях, где были дети, читались заговоры от полуночницы – так называли злых духов, которые насылали кошмары.Существовали и приметы на день Мины. Если стоит ясная погода, то ударят морозы. Белые облака предвещают скорое похолодание. Если вокруг солнца или луны есть кольца, то жди снегопада. Если звезды мерцают, то будет стужа.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, погода