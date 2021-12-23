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Стала известна программа работы Центрального рынка Кишинева в праздники
Стала известна программа работы Центрального рынка Кишинева в праздники
Центральный рынок Кишинева будет закрыт в некоторые дни в период зимних праздников из-за уборки и дезинфекции.
2021-12-23T15:02+0200
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Центральный рынок Кишинева будет работать по специальному графику в период зимних праздников. Об этом сообщили в администрации торгового предприятия.Руководство объяснило это тем, что сотрудникам рынка нужно успеть провести уборку и дезинфекцию торговых мест в связи с пандемией COVID-19.Так, 25 декабря, когда некторые жители Молдовы отмечают Рождество, Центральный рынок будет работать в обычном режиме. Неизменным останется график и по понедельникам: 27 декабря и в последующие дни до Нового года.Центральный рынок будет закрыт 1, 2 и 7 января.Санитарный день назначен на 2 января будущего года.
https://ru.sputnik.md/20211218/vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-stol-etom-godu-47312954.html
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в молдове, кишинев, молдова, центральный рынок

Стала известна программа работы Центрального рынка Кишинева в праздники

15:02 23.12.2021 (обновлено: 15:34 23.12.2021)
© Sputnik / Мирослав РотарьЦентральный рынок
Центральный рынок - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Центральный рынок Кишинева будет на несколько дней закрыт в период зимних праздников. Администрация объясняет это необходимостью проводить санитарные мероприятия.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Центральный рынок Кишинева будет работать по специальному графику в период зимних праздников. Об этом сообщили в администрации торгового предприятия.
Руководство объяснило это тем, что сотрудникам рынка нужно успеть провести уборку и дезинфекцию торговых мест в связи с пандемией COVID-19.
Так, 25 декабря, когда некторые жители Молдовы отмечают Рождество, Центральный рынок будет работать в обычном режиме.
Неизменным останется график и по понедельникам: 27 декабря и в последующие дни до Нового года.
Центральный рынок будет закрыт 1, 2 и 7 января.
Санитарный день назначен на 2 января будущего года.
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