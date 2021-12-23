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Псаки: переговоры между Россией и США состоятся в январе
Псаки: переговоры между Россией и США состоятся в январе
Детали предстоящих переговоров пока неизвестны. 23.12.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Переговоры по безопасности США с России пройдут в январе, передает РИА Новости. Детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее Псаки отказалась подтвердить заявления российского президента Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.
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россия, сша, переговоры

Псаки: переговоры между Россией и США состоятся в январе

23:11 23.12.2021
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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Детали предстоящих переговоров пока неизвестны.
КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Переговоры по безопасности США с России пройдут в январе, передает РИА Новости. Детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом", - сообщила она журналистам.
Ранее Псаки отказалась подтвердить заявления российского президента Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме. - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
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