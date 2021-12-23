https://ru.sputnik.md/20211223/psaki-peregovory-rossia-ssha-yanvari-47483170.html

Псаки: переговоры между Россией и США состоятся в январе

Псаки: переговоры между Россией и США состоятся в январе

Детали предстоящих переговоров пока неизвестны. 23.12.2021, Sputnik Молдова

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сша

переговоры

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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Переговоры по безопасности США с России пройдут в январе, передает РИА Новости. Детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее Псаки отказалась подтвердить заявления российского президента Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.

https://ru.sputnik.md/20211223/bayden-rasskazal-budet-li-uchastvovat-v-vyborakh-v-2024-godu-47466727.html

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россия, сша, переговоры