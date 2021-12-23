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https://ru.sputnik.md/20211223/putin-gazprom-rost-postavki-gaz-evropa-tsena-47464777.html
Путин: "Газпром" – единственная компания, увеличивающая поставки за границу
Путин: "Газпром" – единственная компания, увеличивающая поставки за границу
Путин объяснил рост цен на газ в Европе, прокомментировал обвинения в адрес "Газпрома" и рассказал о подозрениях в адрес Украины и Польши.
2021-12-23T13:53+0200
2021-12-23T13:53+0200
россия
в мире
поставки
владимир путин
"газпром"
компания
увеличение
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. "Газпром" не только поставляет весь объем газа по действующим контрактам, но и увеличивает поставки в дальнее зарубежье и Европу. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции.Президент РФ отметил, что американские поставщики, например, сняли с европейского рынка значительные объемы сжиженного природного газа, и перевели их на премиальные рынки – сначала в Латинскую Америку, в Бразилию, а потом в Азию, Китай, Южную Корею, Японию, "потому что там больше платят"."А европейцы думали, что у них премиальные рынки. И цены поползли. Много факторов – неблагоприятная погода в прошлом году, длинная холодная весна, недозакачка в подземки, ветряки не работали. Все это создало дефицит", – подчеркнул Путин, говоря о газовом кризисе в Европе.По словам Путина, в этих странах официальные власти давят на свои нефтедобывающие компании, которые, в свою очередь не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи."Возник дефицит – недозакачали в подземки, а сейчас активно вынимают. Конечно, это проблема. Некоторые западные операторы хранят свой газ и в украинских подземных хранилищах. Начали его поднимать и использовать в своих странах", – сказал президент РФ.Он обратил внимание на то, что "поднятый газ стоит на порядок дешевле, чем покупать его на рынке".Президент РФ отметил, что Россия не захватывает рынок. "Да, мы поставляем немало. Но мы не единственные поставщики на европейский рынок. Но мы единственные, наверное, кто увеличивает поставку. Нам говорят – качайте на спот. Нам нужно сначала удовлетворить запросы своих контрагентов по долгосрочным контрактам", – подчеркнул Путин.По его данным, самый большой потребитель российского газа в Европе – ФРГ. Туда РФ поставила больше на 5,6 миллиарда кубометров, то есть больше на 10%. А в Италию – больше на 4,4 миллиарда кубометров."Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по маршруту "Ямал-Европа". Это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку" – заявил Путин.По словам президента РФ, "они включили в реверсном режиме этот маршрут: из ФРГ – в Польшу, и несколько дней качают из ФРГ в Польшу".По его словам, поднабрав определенный объем газа, получив у России на 5,6 миллиарда больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь ФРГ продает его."Но и это не все. Они ведь в реверсном режиме качают газ. Как же можно подать в аверсном? Газ не может одновременно по одной и той же трубе в обе стороны двигаться. Они: а – не заказали, б – в реверс не включили. Но и это только часть информации. Есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем – примерно три миллиона кубометров в сутки", – пояснил Путин.Президент России обратил внимание на тот факт, что именно столько газа из ФРГ продают в Польшу.Он добавил, что чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше."Нет, туда начали качать в обратную сторону. В этом проблема. Причем здесь "Газпром"? Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют и не думают, что они такие умные. Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться, а мы готовы им помочь. Мы и делаем это" – заключил президент РФ.
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https://ru.sputnik.md/20211218/glava-minfin-germania-severnii-potok-vopros-politika-47338158.html
https://ru.sputnik.md/20211206/idealnyy-shtorm-evrope-predskazali-pik-energokrizisa-46991739.html
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в мире, поставки, владимир путин, "газпром", компания, увеличение

Путин: "Газпром" – единственная компания, увеличивающая поставки за границу

13:53 23.12.2021
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк"Газпром"
Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Президент России Владимир Путин прокомментировал газовый кризис в Европе и назвал "Газпром" единственным поставщиком, который наращивает поставки за границу.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. "Газпром" не только поставляет весь объем газа по действующим контрактам, но и увеличивает поставки в дальнее зарубежье и Европу. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции.
"Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но и увеличил поставку в дальнее зарубежье. В Европу в целом увеличивает поставки. По-моему, это единственная мировая компания, которая себя так ведет", – сказал Путин.
Президент РФ отметил, что американские поставщики, например, сняли с европейского рынка значительные объемы сжиженного природного газа, и перевели их на премиальные рынки – сначала в Латинскую Америку, в Бразилию, а потом в Азию, Китай, Южную Корею, Японию, "потому что там больше платят".
"А европейцы думали, что у них премиальные рынки. И цены поползли. Много факторов – неблагоприятная погода в прошлом году, длинная холодная весна, недозакачка в подземки, ветряки не работали. Все это создало дефицит", – подчеркнул Путин, говоря о газовом кризисе в Европе.
По словам Путина, в этих странах официальные власти давят на свои нефтедобывающие компании, которые, в свою очередь не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи.
"Возник дефицит – недозакачали в подземки, а сейчас активно вынимают. Конечно, это проблема. Некоторые западные операторы хранят свой газ и в украинских подземных хранилищах. Начали его поднимать и использовать в своих странах", – сказал президент РФ.
Он обратил внимание на то, что "поднятый газ стоит на порядок дешевле, чем покупать его на рынке".
"Мы же говорили, не надо разрушать долговременные контракты. "Нет", – твердила нам Еврокомиссия, – "надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует". Вот он отрегулировал – более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Берите", – заявил Путин.
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Президент РФ отметил, что Россия не захватывает рынок. "Да, мы поставляем немало. Но мы не единственные поставщики на европейский рынок. Но мы единственные, наверное, кто увеличивает поставку. Нам говорят – качайте на спот. Нам нужно сначала удовлетворить запросы своих контрагентов по долгосрочным контрактам", – подчеркнул Путин.
По его данным, самый большой потребитель российского газа в Европе – ФРГ. Туда РФ поставила больше на 5,6 миллиарда кубометров, то есть больше на 10%. А в Италию – больше на 4,4 миллиарда кубометров.
"Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по маршруту "Ямал-Европа". Это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку" – заявил Путин.
По словам президента РФ, "они включили в реверсном режиме этот маршрут: из ФРГ – в Польшу, и несколько дней качают из ФРГ в Польшу".

"Думаю, что всем это должно быть интересно, – почему? Потому что мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена – в 3-4, в 6-7 раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав один миллиард кубометров газа, можно заработать почти миллиард долларов. Это бизнес", – добавил Путин.

По его словам, поднабрав определенный объем газа, получив у России на 5,6 миллиарда больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь ФРГ продает его.
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"Но и это не все. Они ведь в реверсном режиме качают газ. Как же можно подать в аверсном? Газ не может одновременно по одной и той же трубе в обе стороны двигаться. Они: а – не заказали, б – в реверс не включили. Но и это только часть информации. Есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем – примерно три миллиона кубометров в сутки", – пояснил Путин.
Президент России обратил внимание на тот факт, что именно столько газа из ФРГ продают в Польшу.
"У меня есть все основания полагать, что этот газ в идет в конечном итоге на Украину и потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу, а затем на Украину, пытаясь поддержать там кому-то штаны, осуществлять дальнейшие поставки в Европу и повлиять на цену на споте", – подчеркнул Путин.
Он добавил, что чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше.
"Нет, туда начали качать в обратную сторону. В этом проблема. Причем здесь "Газпром"? Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют и не думают, что они такие умные. Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться, а мы готовы им помочь. Мы и делаем это" – заключил президент РФ.
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