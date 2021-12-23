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Путин: "Газпром" – единственная компания, увеличивающая поставки за границу
© Sputnik / Ilya Pitalev/
Президент России Владимир Путин прокомментировал газовый кризис в Европе и назвал "Газпром" единственным поставщиком, который наращивает поставки за границу.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. "Газпром" не только поставляет весь объем газа по действующим контрактам, но и увеличивает поставки в дальнее зарубежье и Европу. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции.
"Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но и увеличил поставку в дальнее зарубежье. В Европу в целом увеличивает поставки. По-моему, это единственная мировая компания, которая себя так ведет", – сказал Путин.
Президент РФ отметил, что американские поставщики, например, сняли с европейского рынка значительные объемы сжиженного природного газа, и перевели их на премиальные рынки – сначала в Латинскую Америку, в Бразилию, а потом в Азию, Китай, Южную Корею, Японию, "потому что там больше платят".
"А европейцы думали, что у них премиальные рынки. И цены поползли. Много факторов – неблагоприятная погода в прошлом году, длинная холодная весна, недозакачка в подземки, ветряки не работали. Все это создало дефицит", – подчеркнул Путин, говоря о газовом кризисе в Европе.
По словам Путина, в этих странах официальные власти давят на свои нефтедобывающие компании, которые, в свою очередь не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи.
"Возник дефицит – недозакачали в подземки, а сейчас активно вынимают. Конечно, это проблема. Некоторые западные операторы хранят свой газ и в украинских подземных хранилищах. Начали его поднимать и использовать в своих странах", – сказал президент РФ.
Он обратил внимание на то, что "поднятый газ стоит на порядок дешевле, чем покупать его на рынке".
"Мы же говорили, не надо разрушать долговременные контракты. "Нет", – твердила нам Еврокомиссия, – "надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует". Вот он отрегулировал – более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Берите", – заявил Путин.
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Президент РФ отметил, что Россия не захватывает рынок. "Да, мы поставляем немало. Но мы не единственные поставщики на европейский рынок. Но мы единственные, наверное, кто увеличивает поставку. Нам говорят – качайте на спот. Нам нужно сначала удовлетворить запросы своих контрагентов по долгосрочным контрактам", – подчеркнул Путин.
По его данным, самый большой потребитель российского газа в Европе – ФРГ. Туда РФ поставила больше на 5,6 миллиарда кубометров, то есть больше на 10%. А в Италию – больше на 4,4 миллиарда кубометров.
"Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по маршруту "Ямал-Европа". Это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку" – заявил Путин.
По словам президента РФ, "они включили в реверсном режиме этот маршрут: из ФРГ – в Польшу, и несколько дней качают из ФРГ в Польшу".
"Думаю, что всем это должно быть интересно, – почему? Потому что мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена – в 3-4, в 6-7 раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав один миллиард кубометров газа, можно заработать почти миллиард долларов. Это бизнес", – добавил Путин.
По его словам, поднабрав определенный объем газа, получив у России на 5,6 миллиарда больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь ФРГ продает его.
"Но и это не все. Они ведь в реверсном режиме качают газ. Как же можно подать в аверсном? Газ не может одновременно по одной и той же трубе в обе стороны двигаться. Они: а – не заказали, б – в реверс не включили. Но и это только часть информации. Есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем – примерно три миллиона кубометров в сутки", – пояснил Путин.
Президент России обратил внимание на тот факт, что именно столько газа из ФРГ продают в Польшу.
"У меня есть все основания полагать, что этот газ в идет в конечном итоге на Украину и потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу, а затем на Украину, пытаясь поддержать там кому-то штаны, осуществлять дальнейшие поставки в Европу и повлиять на цену на споте", – подчеркнул Путин.
Он добавил, что чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше.
"Нет, туда начали качать в обратную сторону. В этом проблема. Причем здесь "Газпром"? Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют и не думают, что они такие умные. Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться, а мы готовы им помочь. Мы и делаем это" – заключил президент РФ.
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