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Путин – о российских инициативах по безопасности: Запад должен дать гарантии
13:36 23.12.2021 (обновлено: 13:43 23.12.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Путин рассказал о реакции Запада на инициативу России по гарантиям безопасности.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Действия России будут зависеть только от гарантий безопасности для страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос британской журналистки о гарантиях безопасности для России и "нападения или ненападения" на другие государства, в том числе Украину.
"По поводу гарантий и будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что в этой связи Россия четко дала понять западным партнерам: продвижение НАТО на восток неприемлемо.
"Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование – не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" – спросил российский президент.
Он также напомнил о прежних обещаниях НАТО, которые не были выполнены.
"Ни одного дюйма на Восток – сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот, о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли", – сказал Путин.
В этой связи российский лидер подчеркнул, что Запад должен не требовать гарантий безопасности от России, а сам предоставить их, причем "немедленно и сейчас".
"А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями. И под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот, о чем речь. Разве мы угрожаем кому-то?" – заявил Путин.
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.