https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html

Путин – о российских инициативах по безопасности: Запад должен дать гарантии

Путин – о российских инициативах по безопасности: Запад должен дать гарантии

Действия России будут зависеть только от гарантий безопасности для страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции

2021-12-23T13:36+0200

2021-12-23T13:36+0200

2021-12-23T13:43+0200

в мире

владимир путин

пресс-конфереция

политика

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Действия России будут зависеть только от гарантий безопасности для страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос британской журналистки о гарантиях безопасности для России и "нападения или ненападения" на другие государства, в том числе Украину.Он подчеркнул, что в этой связи Россия четко дала понять западным партнерам: продвижение НАТО на восток неприемлемо."Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование – не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" – спросил российский президент.Он также напомнил о прежних обещаниях НАТО, которые не были выполнены."Ни одного дюйма на Восток – сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот, о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли", – сказал Путин.В этой связи российский лидер подчеркнул, что Запад должен не требовать гарантий безопасности от России, а сам предоставить их, причем "немедленно и сейчас".Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ru.sputnik.md/20211222/lavrov-ssha-garantiy-bezopasnosti-47431368.html

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в мире, владимир путин, пресс-конфереция