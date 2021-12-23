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Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира
Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира
США не смогут сдержать развитие Китая, и должны это осознать, заявил президент России
2021-12-23T15:17+0200
2021-12-23T15:36+0200
политика
в мире
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китай
владимир путин
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Китай неизбежно станет первой экономикой мира, об этом на большой пресс-конференции 23 декабря заявил президент России Владимир Путин."Им не сдержать развитие Китая. Они (США. – Ред.) должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уж Китай по паритету покупательной способности, экономика Китая больше чем американская, пройдет там еще 35 год – 50 (год. – Ред.), Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям", – сказал Путин.Попытка сдержать развитие Поднебесной является причиной политического бойкота США Олимпийских игр в Пекине, сказал Путин.Решение ряда стран, включая США, о политическом бойкоте Олимпиады в Пекине Владимир Путин считает неприемлемым и ошибочным. Он заявил, что Россия всегда была против политизации спорта."Это решение неприемлемое и ошибочное. (...) Что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта", – отметил он.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта. Уже 27 января 2022 года Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать атлетов со всего мира.Президент США Джо Байден объявил дипломатический бойкот Играм, который предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию американских спортсменов.
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в мире, россия, китай, владимир путин

Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира

15:17 23.12.2021 (обновлено: 15:36 23.12.2021)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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США не смогут сдержать развитие Китая и должны это осознать, заявил президент России.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Китай неизбежно станет первой экономикой мира, об этом на большой пресс-конференции 23 декабря заявил президент России Владимир Путин.
"Им не сдержать развитие Китая. Они (США. – Ред.) должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уж Китай по паритету покупательной способности, экономика Китая больше чем американская, пройдет там еще 35 год – 50 (год. – Ред.), Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям", – сказал Путин.
Попытка сдержать развитие Поднебесной является причиной политического бойкота США Олимпийских игр в Пекине, сказал Путин.

Я разговаривал уже давненько, прошло немало времени, с одним из бывших президентов Соединенных Штатов, догадайтесь, с кем, и он мне сказал: "Блокады олимпиад в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Вот Соединенные Штаты продолжают наступать на те же самые грабли. Чем это вызвано? Дипломатический, политический бойкот Китая. С попытками сдержать развитие Китайской Народной Республики. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может.

Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова
Владимир Путин
президент России
Решение ряда стран, включая США, о политическом бойкоте Олимпиады в Пекине Владимир Путин считает неприемлемым и ошибочным. Он заявил, что Россия всегда была против политизации спорта.

"Это решение неприемлемое и ошибочное. (...) Что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта", – отметил он.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта. Уже 27 января 2022 года Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать атлетов со всего мира.

Президент США Джо Байден объявил дипломатический бойкот Играм, который предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию американских спортсменов.
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