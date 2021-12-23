https://ru.sputnik.md/20211223/putin-kitay-neizbezhno-stanet-pervoy-ekonomikoy-mira-47468206.html

Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира

Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира

США не смогут сдержать развитие Китая, и должны это осознать, заявил президент России

2021-12-23T15:17+0200

2021-12-23T15:17+0200

2021-12-23T15:36+0200

политика

в мире

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китай

владимир путин

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Китай неизбежно станет первой экономикой мира, об этом на большой пресс-конференции 23 декабря заявил президент России Владимир Путин."Им не сдержать развитие Китая. Они (США. – Ред.) должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уж Китай по паритету покупательной способности, экономика Китая больше чем американская, пройдет там еще 35 год – 50 (год. – Ред.), Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям", – сказал Путин.Попытка сдержать развитие Поднебесной является причиной политического бойкота США Олимпийских игр в Пекине, сказал Путин.Решение ряда стран, включая США, о политическом бойкоте Олимпиады в Пекине Владимир Путин считает неприемлемым и ошибочным. Он заявил, что Россия всегда была против политизации спорта."Это решение неприемлемое и ошибочное. (...) Что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта", – отметил он.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта. Уже 27 января 2022 года Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать атлетов со всего мира.Президент США Джо Байден объявил дипломатический бойкот Играм, который предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию американских спортсменов.

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в мире, россия, китай, владимир путин