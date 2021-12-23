https://ru.sputnik.md/20211223/putin-minskie-soglasheniya-edinstvenno-vozmozhnyy-variant-uregulirovaniya-donbasse-47463751.html

Путин: минские соглашения - единственно возможный вариант урегулирования в Донбассе

Путин: минские соглашения - единственно возможный вариант урегулирования в Донбассе

Путин ответил на один из самых острых и обсуждаемых вопросов по Донбассу, а также высказался относительно нерасширения НАТО на восток.

2021-12-23T13:00+0200

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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины - единственно возможные для урегулирования ситуации, однако основная проблема состоит в том, что Украина не хочет их исполнять. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг ходе своей ежегодной пресс-конференции.Отвечая на вопрос журналиста о вероятности конфликта с Украиной, Владимир Путин провел ретроспективу развития событий."Мы работали и готовы были работать со всеми правительствами на Украине"Несмотря на то, что после распада СССР часть исторических территорий России оказалась за пределами Российской Федерации, в том числе на Украине, РФ "нормально к этому отнеслась", отметил Путин. Более того - "способствовала становлению этого государства".Однако все изменилось в 2014 году - когда на Украине произошло резкое обострение ситуации. Он напомнил, что занимавший тогда пост президент Украины Виктор Янукович накануне выборов "был готов хоть завтра уйти от власти". Однако решение вопроса путем госпереворота, по словам Владимира Путина, и повлекло за собой ситуацию, в результате которой "возник Крым"."Выборы, победа оппозиции была неминуема, это все прекрасно понимали, но зачем же это сделали? После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, в том, чтобы взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно! Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - сказал он.Кризис, который сегодня развиваетсяПо словам Путина, Россия не могла оставаться в стороне и тогда, когда развитие ситуации на Донбассе пошло по самому негативному сценарию. Президент России напомнил, что эти территории исторически "не мыслили себя иначе как частью России"."Или мы что, должны были безвольно смотреть, что происходит на востоке (Украины, - прим. Ред.) в Донбассе? Который изначально даже при организации Советского Союза в 1922-24 годах не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда Ленин со товарищами затолкнули силой. Сначала взяли в Россию, а потом сказали: надо перерешить. И перерешили. Создали страну, которой никогда раньше не существовало – сейчас не будем об этом говорить, но, тем не менее, так произошло: засунули туда исторические территории с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить. Ну ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который сегодня развивается", - отметил Путин.По его словам, украинские власти не раз уговаривали, чтобы те обошлись без силового решения на Донбассе. Однако результат оказался обратным."Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали их не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция! "Да, да", - и начал. Результат? Окружения (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево - прим. ред.), потери. И – минские соглашения", - заявил президент.Два вариантаВладимир Путин озвучил два возможных пути развития событий в связи с обострением ситуации на Донбассе. И первый из них вытекает именно из открытого несоблюдения Киевом минских соглашений. При этом Россию их исполнять обязывают."Приняли закон о корренных народах, объявили русских, проживающих на их собственной территории, некоренным народом. Так же, кстати, как и поляков, венгров, румын. (...) Потом – о языке. Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории, вот что происходит. Все говорят: Россия должна исполнять минские соглашения. Ну, мы согласны. А правительство (Украины, - прим. ред.) внесло в парламент страны закон о переходном периоде. Но где ж там минские соглашения? Там вместо амнистии – запрет амнистии, чуть ли не уголовное преследование за эту амнистию. Вместо выборов - военно-административное управление вводится. А вместо амнистии – люстрация населения! Ну что это такое? И провели через Венецианскую комиссию. Как нам на это реагировать?" - задал вопрос Путин.Он отметил, что постоянные разговоры о войне и муссирование этой темы не может не наводить на мысль: а на какой результат расчет?Второй вариант развития событий, по мнению президента РФ, - это создание на территории Украины "антиРоссии" с далеко идущими последствиями."Второй вариант – это в целом, и я говорил об этом в своей статье, - создание на этой территории антиРоссии с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой: что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнут радикалов и на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем и, кстати говоря, по Крыму", - отметил президент."Никакого расширения НАТО на восток быть не должно"Россия дожна думать о перспективах обеспечения своей безопасности в долгосрочной перспективе, а не жить с оглядкой, "когда долбанут?", - отметил Путин. Он рассказал о разговоре с президентом США, в котором было четко заявлено о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток.Путин подчеркнул, что стабильность и безопасность в регионе имеют первостепенную важность. Однако обеспечение этой стабильности требует весомых гарантий - в том числе о недопущении расширения НАТО. "Один из важнейших элементов сегодня – это стабильность и безопасность на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы поставили вопрос: никакого расширения НАТО на восток быть не должно. Мяч на их (американской, - прим. ред.) стороне: они должны нам что-то ответить", - отметил президент России. По его словам, реакция партнеров из США "пока положительная". Путин анонсировал тематические переговоры в начале будущего года."В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих строн назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.

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