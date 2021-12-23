https://ru.sputnik.md/20211223/putin-press-konferentsiya-47474456.html

Путин – о минских соглашениях, вакцинации и пекинской Олимпиаде

Путин – о минских соглашениях, вакцинации и пекинской Олимпиаде

Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов

2021-12-23T17:44+0200

2021-12-23T17:44+0200

2021-12-23T18:24+0200

россия

владимир путин

пресс-конфереция

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов. Пресс-конференция продлилась 3 часа 56 минут, за это время глава России ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов.Минские соглашенияМинские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможные для урегулирования ситуации, однако основная проблема состоит в том, что Украина не хочет их исполнять, заявил Путин в ходе пресс-конференции.Он отметил, что российская сторона не раз уговаривала украинские власти, чтобы те обошлись без силового решения на Донбассе. Однако результат оказался обратным."Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали их не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция! "Да, да", – и начал. Результат? Окружения (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево. – Ред.), потери. И – минские соглашения", – заявил российский президент.Путин уверен, урегулирование на Донбассе напрямую зависит от соблюдения Киевом минских соглашений, который настойчиво пытается обязать Россию к их соблюдению."Все говорят: Россия должна исполнять минские соглашения. Ну, мы согласны. А правительство (Украины. – Ред.) внесло в парламент страны закон о переходном периоде. Но где ж там минские соглашения? Там вместо амнистии – запрет амнистии, чуть ли не уголовное преследование за эту амнистию. Вместо выборов военно-административное управление вводится. А вместо амнистии – люстрация населения! Ну что это такое? И провели через Венецианскую комиссию. Как нам на это реагировать?" – задал вопрос Путин.Расширение НАТО на востокРоссия должна думать о перспективах обеспечения своей безопасности в долгосрочной перспективе, а не жить с оглядкой, когда долбанут, отметил Путин. Он рассказал о разговоре с президентом США, в котором было четко заявлено о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток."Мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности на ближайшую перспективу, как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос", – сказал российский лидер.По словам Путина, именно это стало причиной того, что он ответил на предложение президента Байдена в телефонном разговоре назначить ответственных представителей, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Путин подчеркнул, что стабильность и безопасность в регионе имеют первостепенную важность. Однако обеспечение этой стабильности требует весомых гарантий – в том числе о недопущении расширения НАТО.Вакцинация от COVIDПандемия COVID-19 по-прежнему остается важным вопросом, определяющим общественную жизнь мирового сообщества. И единственным способом cправиться с распространением новых штаммов коронавируса остается вакцинация.Путин отметил, что в России, как и в подавляющем большинстве стран мира, процент вакцинированного населения находится на низком уровне. Нынешние показатели иммунизации российский президент назвал недостаточным и призвал увеличить их ко второму кварталу 2022-го.При этом он подчеркнул, что гражданам надо терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от коронавируса, а преследования за отказ от вакцинации быть не должно."Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер", – сказал Путин.По его мнению, бороться надо не с законопослушными людьми, а с правонарушениями, такими как подделка сертификатов о вакцинации. При этом позицию антипрививочников он назвал нечестной по отношению к тем, кто вакцинировался."Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", – сказал российский президент.Развитие экономики России и рост ВВПРоссийская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после спада 2020 года, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий, рассказал Путин во время пресс-конференции.При этом, отметил Путин, государственный внешний долг России сократился и находится на минимальных значениях в мире."Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальные значения в мире, где-то 4% (от ВВП. – Ред.)", – сказал он.Сообщил Путин и об уровне инфляции. По итогам года она ожидается на уровне 8%. Тем не менее зарплата россиян растет в реальном выражении, по итогам года ожидается и рост реальных располагаемых доходов, завил президент России.Сотрудничество с КитаемВзаимодействие России и Китая в таких важных областях, как сфера безопасности, космос и авиация, а также сотрудничество между вооруженными силами двух стран являются стабилизирующим фактором на международной арене, заявил президент России на ежегодной пресс-конференции."Вот это абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов, во всяком случае между Россией и Китаем. И это работа, напряженная работа, идет на пользу как китайскому, так и российскому народу, и является, конечно, серьезным таким стабилизирующим фактором на международной арене", – сказал Путин.Президент России назвал неприемлемым и ошибочным решение ряда стран, включая США, о политическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, который обусловлен попыткой сдержать развитие Китая."Я разговаривал уже давненько, прошло немало времени, с одним из бывших президентов Соединенных Штатов, догадайтесь, с кем, и он мне сказал: "Блокады олимпиад в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Вот Соединенные Штаты продолжают наступать на те же самые грабли. Чем это вызвано? Дипломатический, политический бойкот Китая. С попытками сдержать развитие Китайской Народной Республики. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может", – сказал российский президент.Он подчеркнул, что США должны осознать, что не смогут сдержать развитие Китая, экономика которого неизбежно станет первой в мире.Афганистан и правительство талибовРоссия будет стремиться к консолидированному решению о признании "Талибана"*, отметил Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос Sputnik про возможность признания нынешнего афганского правительства.По словам Путина, определенную тревогу и опасения российской стороны вызывает возможное проникновение экстремистских элементов, да и кроме этого "с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков".Тем не менее, отметил российский президент, в вопросе признания "надо исходить из реалий, исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы, и только это, на мой взгляд, может создать условия, рождающие надежду на стабилизацию в Афганистане".Он также призвал разморозить авуары Афганистана в иностранных банках, которые помогут не допустить голода и других неблагоприятных последствий в стране."Прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в иностранных банках, прежде всего американских, чтобы оказать гуманитарную помощь в полном объеме афганскому народу, иначе там может возникнуть голод и тяжелые последствия, которые затронут и близлежащие государства", – ответил глава государства на большой пресс-конференции на вопрос журналиста о взаимоотношениях России и Афганистана.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html

https://ru.sputnik.md/20211215/putin-olimpiada-pekin-47264493.html

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владимир путин, пресс-конфереция