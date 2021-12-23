https://ru.sputnik.md/20211223/reanimirovat-stranu-47430036.html

Молдавская безнадега: как можно реанимировать страну

Молдавская безнадега: как можно реанимировать страну

Эксперт расскажет о том, какие шаги необходимо предпринять политическому классу Молдовы для того, чтобы придать новый импульс развитию страны.

2021-12-23T08:30+0200

2021-12-23T08:30+0200

2021-12-23T08:30+0200

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молдова

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политика

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Очевидно, что Молдова находится на распутье, а население страны – в прострации. Цены растут как на дрожжах, взлетели тарифы на газ и централизованное отопление. В то же время мало кто из простых граждан может с уверенностью сказать, что его ждет завтра. И эта неизвестность многих пугает.Нужна ли Молдове национальная идея? Какие шаги должны предпринимать власти для того, чтобы консолидировать разделенное молдавское общество?Ответы на эти вопрос в программе "Утро на Sputnik`e" дает политолог, историк, экс-вице-премьер Виктор Степанюк.А также: несмотря на депопуляцию и массовый отъезд граждан за рубеж, квартиры в Кишиневе продолжают пользоваться спросом, люди активно скупают недвижимость даже несмотря на то, что цены на рынке кусаются.Почему это происходит, и кто же так интенсивно приобретает жилье в городе? Ответ на эти вопросы дает эксперт по недвижимости Илья Сопивник.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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