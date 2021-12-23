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Молдавская безнадега: как можно реанимировать страну
Молдавская безнадега: как можно реанимировать страну
Эксперт расскажет о том, какие шаги необходимо предпринять политическому классу Молдовы для того, чтобы придать новый импульс развитию страны.
2021-12-23T08:30+0200
2021-12-23T08:30+0200
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молдова
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политика
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Очевидно, что Молдова находится на распутье, а население страны – в прострации. Цены растут как на дрожжах, взлетели тарифы на газ и централизованное отопление. В то же время мало кто из простых граждан может с уверенностью сказать, что его ждет завтра. И эта неизвестность многих пугает.Нужна ли Молдове национальная идея? Какие шаги должны предпринимать власти для того, чтобы консолидировать разделенное молдавское общество?Ответы на эти вопрос в программе "Утро на Sputnik`e" дает политолог, историк, экс-вице-премьер Виктор Степанюк.А также: несмотря на депопуляцию и массовый отъезд граждан за рубеж, квартиры в Кишиневе продолжают пользоваться спросом, люди активно скупают недвижимость даже несмотря на то, что цены на рынке кусаются.Почему это происходит, и кто же так интенсивно приобретает жилье в городе? Ответ на эти вопросы дает эксперт по недвижимости Илья Сопивник.
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Андрей Петрик
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молдова, реформы, политика, народ, видео

Молдавская безнадега: как можно реанимировать страну

08:30 23.12.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперт расскажет о том, какие шаги необходимо предпринять политическому классу Молдовы для того, чтобы придать новый импульс развитию страны.
Очевидно, что Молдова находится на распутье, а население страны – в прострации. Цены растут как на дрожжах, взлетели тарифы на газ и централизованное отопление. В то же время мало кто из простых граждан может с уверенностью сказать, что его ждет завтра. И эта неизвестность многих пугает.
Нужна ли Молдове национальная идея? Какие шаги должны предпринимать власти для того, чтобы консолидировать разделенное молдавское общество?
Ответы на эти вопрос в программе "Утро на Sputnik`e" дает политолог, историк, экс-вице-премьер Виктор Степанюк.
А также: несмотря на депопуляцию и массовый отъезд граждан за рубеж, квартиры в Кишиневе продолжают пользоваться спросом, люди активно скупают недвижимость даже несмотря на то, что цены на рынке кусаются.
Почему это происходит, и кто же так интенсивно приобретает жилье в городе? Ответ на эти вопросы дает эксперт по недвижимости Илья Сопивник.
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