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Шелин: почему экономика Молдовы находится в предсмертном состоянии

Шелин: почему экономика Молдовы находится в предсмертном состоянии

Эксперт объяснил, по каким причинам национальное хозяйство страны находится в плачевном состоянии, а также рассказал, за счет чего выживают граждане... 23.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-23T08:00+0200

2021-12-23T08:00+0200

2021-12-23T08:00+0200

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Шелин: экономика Молдовы находится на дефибрилляторе Шелин: экономика Молдовы находится на дефибрилляторе

В текущем году уровень инфляции, по прогнозам экспертов, перевалит отметку в 13 процентов - рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, когда цифры варьировались у отметки в 7-8 процентов. Все это происходит на фоне тотального роста цен на энергоносители, нефтепродукты, товары широкого потребления и продукты первой необходимости. Страна продолжает оставаться одной из самых бедных в Европе, возникает вопрос: как и за счет чего выживает население Молдовы, учитывая, что экономика фактически лежит "на лопатках"? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический аналитик, предприниматель Виктор Шелин. "У нас - один миллион граждан, уехавших за рубеж. Эти люди там зарабатывают, а потом отправляют средства на содержание своих родителей и своих детей. У нас есть порядка 800 тысяч пенсионеров, около 150 тысяч несовершеннолетних, а также порядка 200 тысяч сотрудников бюджетной сферы - врачи, учителя, сотрудники полиции и прочее. Деньги приходят из-за рубежа, а внутри страны это - лишь экономика потребления", - сказал собеседник.По словам Шелина, есть видимость того, что экономика еще держится, но это - лишь на первый взгляд. Все граждане, работающие в сфере услуг, в кафе и ресторанах, в транспортной сфере и в других направлениях - всего лишь обслуживают внутреннее потребление, то есть - расходы граждан страны за счет средств, которые они получают по перечислению от родственников из-за рубежа.Аналитик уверен: сегодня регионы страны не развиваются, поскольку нет четкой стратегии, видения того, как должно жить в третьем десятилетии XXI века молдавское село. "Там просто доживают старики и ограниченное число людей, которые еще могут быть задействованы в сельхозработах. Вся остальная экономика сосредоточена исключительно на потреблении", - уточнил Шелин.Реальным же бизнесом в стране, по утверждению собеседника, занимаются лишь 15 процентов населения, которые способствуют формированию валового внутреннего продукта, доходной части бюджета.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, экономика, кризис, мигранты, перечисления, аудио