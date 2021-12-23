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Спасатели предупредили об опасности в холодный период года
Спасатели предупредили об опасности в холодный период года
Гражданам следует избегать водоемов, покрытых льдом, поскольку это ледяное покрытие может быть слабым.
2021-12-23T17:05+0200
2021-12-23T18:05+0200
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Жителей Молдовы призвали к осторожности из-за опасности на водоемах. В холодный период года не рекомендуется выходить на замерзшие реки и озера из-за риска провалиться под воду. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, предупреждение последовало в контексте похолодания и образования ледяного моста на поверхности озер, рек и прудов."Настоятельно рекомендуется избегать подледной рыбалки и не ходить по льду водоемов, так как его толщина не превышает 8-10 сантиметров", – говорится в сообщении ГИЧС. В ГИЧС добавили, что повышенное внимание в этот период следует уделять детям."Просьба к родителям и всем взрослым строго следить за детьми и не разрешать им играть возле водоемов", – добавили спасатели. В случае опасной ситуации следует обратиться за помощью по телефону 112.
https://ru.sputnik.md/20211129/spasateli-osvobodili-cheloveka-zastryavshego-v-peschere-na-glubine-350-metrov-46792285.html
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Юлия Липовая
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Спасатели предупредили об опасности в холодный период года

17:05 23.12.2021 (обновлено: 18:05 23.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariСпасатели показали, как спасти тех, кто провалился под лед
Спасатели показали, как спасти тех, кто провалился под лед - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Гражданам следует избегать водоемов, покрытых льдом, поскольку он недостаточно прочный.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Жителей Молдовы призвали к осторожности из-за опасности на водоемах. В холодный период года не рекомендуется выходить на замерзшие реки и озера из-за риска провалиться под воду. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, предупреждение последовало в контексте похолодания и образования ледяного моста на поверхности озер, рек и прудов.
"Настоятельно рекомендуется избегать подледной рыбалки и не ходить по льду водоемов, так как его толщина не превышает 8-10 сантиметров", – говорится в сообщении ГИЧС.
В ГИЧС добавили, что повышенное внимание в этот период следует уделять детям.
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"Просьба к родителям и всем взрослым строго следить за детьми и не разрешать им играть возле водоемов", – добавили спасатели.
В случае опасной ситуации следует обратиться за помощью по телефону 112.
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