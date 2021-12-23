Коронавирус
В США одобрили таблетки от коронавируса
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Лекарство будет применяться для взрослых, находящихся в группе риска.
КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. В США одобрили препарат от COVID-19 производства Merck, передает РИА Новости. Лекарство представлено в виде таблетки и предназначено для лечения легкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска, сообщил медицинский регулятор FDA.
Это уже второй пероральный препарат от коронавируса на американском рынке после таблетки производства Pfizer. Когда таблетка поступит в продажу, пока не ясно.
Это уже второй пероральный препарат от коронавируса на американском рынке после таблетки производства Pfizer. Когда таблетка поступит в продажу, пока не ясно.
Ранее российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 "МИР 19". В ходе клинических исследований лекарства была доказана его безопасность и эффективность. Препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.