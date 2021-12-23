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В США одобрили таблетки от коронавируса
В США одобрили таблетки от коронавируса
Лекарство представлено в виде таблетки и предназначено для лечения легкого и среднего течения заболевания у взрослых
2021-12-23T21:38+0200
2021-12-23T21:38+0200
коронавирус
сша
таблетки
лекарство
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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. В США одобрили препарат от COVID-19 производства Merck, передает РИА Новости. Лекарство представлено в виде таблетки и предназначено для лечения легкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска, сообщил медицинский регулятор FDA.Это уже второй пероральный препарат от коронавируса на американском рынке после таблетки производства Pfizer. Когда таблетка поступит в продажу, пока не ясно.Ранее российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 "МИР 19". В ходе клинических исследований лекарства была доказана его безопасность и эффективность. Препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.
https://ru.sputnik.md/20211222/rossia-preparat-lechenie-koronavirus-mir-19-47449799.html
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сша, таблетки, лекарство

В США одобрили таблетки от коронавируса

21:38 23.12.2021
CC0 / Pixabay / stevepb / Лекарство
Лекарство - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
CC0 / Pixabay / stevepb /
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Лекарство будет применяться для взрослых, находящихся в группе риска.
КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. В США одобрили препарат от COVID-19 производства Merck, передает РИА Новости. Лекарство представлено в виде таблетки и предназначено для лечения легкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска, сообщил медицинский регулятор FDA.

Это уже второй пероральный препарат от коронавируса на американском рынке после таблетки производства Pfizer. Когда таблетка поступит в продажу, пока не ясно.
Ранее российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 "МИР 19". В ходе клинических исследований лекарства была доказана его безопасность и эффективность. Препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.
Уральские ученые предложили препарат против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
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