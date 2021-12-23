https://ru.sputnik.md/20211223/stanet-li-ion-cheban-glavnym-sopernikom-mayi-sandu-47479313.html

Станет ли Ион Чебан главным соперником Майи Санду

Станет ли Ион Чебан главным соперником Майи Санду

Столичного градоначальника ждет большая политическая карьера, но головокружительной она не будет

2021-12-23T19:45+0200

2021-12-23T19:45+0200

2021-12-23T20:14+0200

политика

ион чебан

майя санду

парламентское большинство

примэрия кишинева

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан посоветовал республиканской власти отдать в общественное пользование парковки парламента и правительства. Вслед за этим столичный градоначальник раскритиковал практику "зеленых коридоров" для автотранспорта высших чиновников на улицах города. И пообещал, что практика эта будет муниципалитетом полностью прекращена.Слова Чебана были весьма сочувственно встречены немалой частью молдавского общества. Кто-то, впрочем, углядел в них чистой воды популизм, а кто-то – свидетельство возросшего политического веса и политических же амбиций столичного примара.Последнее обстоятельство представляется очевидным, например, депутату парламента Богдану Цырде, давшему большое интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" на Ютуб-канале Sputnik Молдова.Действительно, если верить исследованию, обнародованному IDIS Viitorul, 45 процентов респондентов заявили, что доверяют мэру Кишинева. Майя Санду с 35 процентами – на втором месте в этом опросе. Замыкает тройку ныне уже почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон.При этом, скажем, бывший муниципальный советник Виктор Гурэу указывает на то, что рейтинг доверия и популярности мэра – вещь преходящая и сильно зависит от политической конъюнктуры."В нашем бедном обществе протестный электорат традиционно многочисленный, и подобные фрондерские заявления всегда воспринимаются им положительно. Неудивительно, что примар Чебан пользуется этим обстоятельством, да и его советники, думаю, подсказывают. Но я на месте кишиневского мэра был бы все же более осторожным. Не стоит строить свой имидж на популистских высказываниях", – утверждает бывший член кишиневского муниципального совета.Слово, говорит Гурэу, не воробей, рано или поздно люди начинают понимать абсурдность и непрофессионализм заявлений, брошенных ради эффектной позы."Почему парковка здания парламента – популизм? Да потому, что изначально она проектировалась как гараж, а такие сооружения отличаются другой системой эксплуатации, нежели парковка. Там иные коэффициенты долгосрочного и краткосрочного использования, другой объем автотранспорта, который одновременно может там находиться. Само по себе здание имеет много административных построек, и все это никак не соответствует структуре и параметрам парковки общего пользования", – говорит Гурэу.Что касается чисто политического аспекта, пикировка мэра с республиканской властью ("у которой серьезные аргументы в парламенте"), как бы эффектно она ни выглядела, в будущем может обернуться большими сложностями, например, при принятии бюджета муниципия."На каждое действие всегда есть противодействие", – напоминает Гурэу."Думаю, у господина Чебана есть стремление использовать пост мэра столицы как трамплин в высший эшелон общереспубликанской политики, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря. – Однако Дорину Киртоакэ в свое время это не удалось. Чебан действует иначе – он уже открыто противопоставляет себя власти и грамотно использует недовольство населения".Впрочем, прогнозирует Чуря, слишком торопиться покинуть пост кишиневского примара Чебан тоже не будет, он скорее изберет относительно долгосрочную стратегию."Сейчас его задача – еще раз победить в Кишиневе", – говорит Чуря.А вот уже после такой победы, по его мнению, Чебан вполне сможет сформулировать свои претензии на более значимое кресло в стране, включая президентское."В Молдове мало новых политических лидеров, Чебану вполне по плечу занять эту нишу и стать антиподом Майи Санду, главным оппозиционером. Он и сегодня едва ли не единственный политик, способный серьезно оппонировать госпоже президенту", – полагает политолог.Но все это не означает, что Чебана сразу ждет головокружительная политическая карьера – диаспора традиционно голосует против него, да и в Молдове у него достаточно "хэйтеров", считает Чуря.И, разумеется, Чебан, который или уже начал, или вот-вот начнет представлять неиллюзорную угрозу всевластию PAS, неминуемо столкнется с огромным давлением со стороны президентской партии и парламентского большинства."Власть, несомненно, попытается любыми путями ослабить позиции Иона Чебана, маргинализировать его. Но большой вопрос, будут ли использованы методы, сходные с теми, что недавно применялись на выборах в Бельцах", – говорит Чуря.По его мнению, возможности действующей власти со временем будут таять – перед лицом возрастающего недовольства молдаван и западных партнеров Молдовы, которые, считает Чуря, не позволят PAS "съесть Чебана".

https://ru.sputnik.md/20211220/mer-kishineva-sdelat-parkovki-parlamenta-pravitelstva-obschestvennymi-47372425.html

https://ru.sputnik.md/20210920/ion-cheban-presledovanie-44890585.html

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2021

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ион чебан, майя санду, парламентское большинство, примэрия кишинева