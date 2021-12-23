https://ru.sputnik.md/20211223/stanet-li-ion-cheban-glavnym-sopernikom-mayi-sandu-47479313.html
Станет ли Ион Чебан главным соперником Майи Санду
Станет ли Ион Чебан главным соперником Майи Санду
Столичного градоначальника ждет большая политическая карьера, но головокружительной она не будет
2021-12-23T19:45+0200
2021-12-23T19:45+0200
2021-12-23T20:14+0200
политика
ион чебан
майя санду
парламентское большинство
примэрия кишинева
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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан посоветовал республиканской власти отдать в общественное пользование парковки парламента и правительства. Вслед за этим столичный градоначальник раскритиковал практику "зеленых коридоров" для автотранспорта высших чиновников на улицах города. И пообещал, что практика эта будет муниципалитетом полностью прекращена.Слова Чебана были весьма сочувственно встречены немалой частью молдавского общества. Кто-то, впрочем, углядел в них чистой воды популизм, а кто-то – свидетельство возросшего политического веса и политических же амбиций столичного примара.Последнее обстоятельство представляется очевидным, например, депутату парламента Богдану Цырде, давшему большое интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" на Ютуб-канале Sputnik Молдова.Действительно, если верить исследованию, обнародованному IDIS Viitorul, 45 процентов респондентов заявили, что доверяют мэру Кишинева. Майя Санду с 35 процентами – на втором месте в этом опросе. Замыкает тройку ныне уже почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон.При этом, скажем, бывший муниципальный советник Виктор Гурэу указывает на то, что рейтинг доверия и популярности мэра – вещь преходящая и сильно зависит от политической конъюнктуры."В нашем бедном обществе протестный электорат традиционно многочисленный, и подобные фрондерские заявления всегда воспринимаются им положительно. Неудивительно, что примар Чебан пользуется этим обстоятельством, да и его советники, думаю, подсказывают. Но я на месте кишиневского мэра был бы все же более осторожным. Не стоит строить свой имидж на популистских высказываниях", – утверждает бывший член кишиневского муниципального совета.Слово, говорит Гурэу, не воробей, рано или поздно люди начинают понимать абсурдность и непрофессионализм заявлений, брошенных ради эффектной позы."Почему парковка здания парламента – популизм? Да потому, что изначально она проектировалась как гараж, а такие сооружения отличаются другой системой эксплуатации, нежели парковка. Там иные коэффициенты долгосрочного и краткосрочного использования, другой объем автотранспорта, который одновременно может там находиться. Само по себе здание имеет много административных построек, и все это никак не соответствует структуре и параметрам парковки общего пользования", – говорит Гурэу.Что касается чисто политического аспекта, пикировка мэра с республиканской властью ("у которой серьезные аргументы в парламенте"), как бы эффектно она ни выглядела, в будущем может обернуться большими сложностями, например, при принятии бюджета муниципия."На каждое действие всегда есть противодействие", – напоминает Гурэу."Думаю, у господина Чебана есть стремление использовать пост мэра столицы как трамплин в высший эшелон общереспубликанской политики, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря. – Однако Дорину Киртоакэ в свое время это не удалось. Чебан действует иначе – он уже открыто противопоставляет себя власти и грамотно использует недовольство населения".Впрочем, прогнозирует Чуря, слишком торопиться покинуть пост кишиневского примара Чебан тоже не будет, он скорее изберет относительно долгосрочную стратегию."Сейчас его задача – еще раз победить в Кишиневе", – говорит Чуря.А вот уже после такой победы, по его мнению, Чебан вполне сможет сформулировать свои претензии на более значимое кресло в стране, включая президентское."В Молдове мало новых политических лидеров, Чебану вполне по плечу занять эту нишу и стать антиподом Майи Санду, главным оппозиционером. Он и сегодня едва ли не единственный политик, способный серьезно оппонировать госпоже президенту", – полагает политолог.Но все это не означает, что Чебана сразу ждет головокружительная политическая карьера – диаспора традиционно голосует против него, да и в Молдове у него достаточно "хэйтеров", считает Чуря.И, разумеется, Чебан, который или уже начал, или вот-вот начнет представлять неиллюзорную угрозу всевластию PAS, неминуемо столкнется с огромным давлением со стороны президентской партии и парламентского большинства."Власть, несомненно, попытается любыми путями ослабить позиции Иона Чебана, маргинализировать его. Но большой вопрос, будут ли использованы методы, сходные с теми, что недавно применялись на выборах в Бельцах", – говорит Чуря.По его мнению, возможности действующей власти со временем будут таять – перед лицом возрастающего недовольства молдаван и западных партнеров Молдовы, которые, считает Чуря, не позволят PAS "съесть Чебана".
https://ru.sputnik.md/20211220/mer-kishineva-sdelat-parkovki-parlamenta-pravitelstva-obschestvennymi-47372425.html
https://ru.sputnik.md/20210920/ion-cheban-presledovanie-44890585.html
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ион чебан, майя санду, парламентское большинство, примэрия кишинева
Станет ли Ион Чебан главным соперником Майи Санду
19:45 23.12.2021 (обновлено: 20:14 23.12.2021)
Столичного градоначальника ждет большая политическая карьера, но головокружительной она не будет, полагает политолог.
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан посоветовал республиканской власти отдать в общественное пользование парковки парламента и правительства. Вслед за этим столичный градоначальник раскритиковал практику "зеленых коридоров" для автотранспорта высших чиновников на улицах города. И пообещал, что практика эта будет муниципалитетом полностью прекращена.
Слова Чебана были весьма сочувственно встречены немалой частью молдавского общества. Кто-то, впрочем, углядел в них чистой воды популизм, а кто-то – свидетельство возросшего политического веса и политических же амбиций столичного примара.
Последнее обстоятельство представляется очевидным, например, депутату парламента Богдану Цырде, давшему большое интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" на Ютуб-канале
Sputnik Молдова.
На фоне падающего рейтинга партии PAS и Майи Санду последние социологические исследования показывают, что граждане Молдовы доверяют Иону Чебану больше, чем любому другому молдавскому политику.
Богдан Цырдя
Депутат парламента Молдовы
Действительно, если верить исследованию, обнародованному IDIS Viitorul, 45 процентов респондентов заявили, что доверяют мэру Кишинева. Майя Санду с 35 процентами – на втором месте в этом опросе. Замыкает тройку ныне уже почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон.
При этом, скажем, бывший муниципальный советник Виктор Гурэу указывает на то, что рейтинг доверия и популярности мэра – вещь преходящая и сильно зависит от политической конъюнктуры.
"В нашем бедном обществе протестный электорат традиционно многочисленный, и подобные фрондерские заявления всегда воспринимаются им положительно. Неудивительно, что примар Чебан пользуется этим обстоятельством, да и его советники, думаю, подсказывают. Но я на месте кишиневского мэра был бы все же более осторожным. Не стоит строить свой имидж на популистских высказываниях", – утверждает бывший член кишиневского муниципального совета.
Слово, говорит Гурэу, не воробей, рано или поздно люди начинают понимать абсурдность и непрофессионализм заявлений, брошенных ради эффектной позы.
"Почему парковка здания парламента – популизм? Да потому, что изначально она проектировалась как гараж, а такие сооружения отличаются другой системой эксплуатации, нежели парковка. Там иные коэффициенты долгосрочного и краткосрочного использования, другой объем автотранспорта, который одновременно может там находиться. Само по себе здание имеет много административных построек, и все это никак не соответствует структуре и параметрам парковки общего пользования", – говорит Гурэу.
Что касается чисто политического аспекта, пикировка мэра с республиканской властью ("у которой серьезные аргументы в парламенте"), как бы эффектно она ни выглядела, в будущем может обернуться большими сложностями, например, при принятии бюджета муниципия.
"На каждое действие всегда есть противодействие", – напоминает Гурэу.
"Думаю, у господина Чебана есть стремление использовать пост мэра столицы как трамплин в высший эшелон общереспубликанской политики, – говорит в интервью Sputnik Молдова
политический аналитик Корнелиу Чуря. – Однако Дорину Киртоакэ в свое время это не удалось. Чебан действует иначе – он уже открыто противопоставляет себя власти и грамотно использует недовольство населения".
Впрочем, прогнозирует Чуря, слишком торопиться покинуть пост кишиневского примара Чебан тоже не будет, он скорее изберет относительно долгосрочную стратегию.
"Сейчас его задача – еще раз победить в Кишиневе", – говорит Чуря.
А вот уже после такой победы, по его мнению, Чебан вполне сможет сформулировать свои претензии на более значимое кресло в стране, включая президентское.
"В Молдове мало новых политических лидеров, Чебану вполне по плечу занять эту нишу и стать антиподом Майи Санду, главным оппозиционером. Он и сегодня едва ли не единственный политик, способный серьезно оппонировать госпоже президенту", – полагает политолог.
Но все это не означает, что Чебана сразу ждет головокружительная политическая карьера – диаспора традиционно голосует против него, да и в Молдове у него достаточно "хэйтеров", считает Чуря.
И, разумеется, Чебан, который или уже начал, или вот-вот начнет представлять неиллюзорную угрозу всевластию PAS, неминуемо столкнется с огромным давлением со стороны президентской партии и парламентского большинства.
"Власть, несомненно, попытается любыми путями ослабить позиции Иона Чебана, маргинализировать его. Но большой вопрос, будут ли использованы методы, сходные с теми, что недавно применялись на выборах в Бельцах", – говорит Чуря.
По его мнению, возможности действующей власти со временем будут таять – перед лицом возрастающего недовольства молдаван и западных партнеров Молдовы, которые, считает Чуря, не позволят PAS "съесть Чебана".