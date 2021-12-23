https://ru.sputnik.md/20211223/stroitelstvo-rumynskoy-aes-47372549.html

Тромбицкий: строительство румынской АЭС вблизи Молдовы опасно

Тромбицкий: строительство румынской АЭС вблизи Молдовы опасно

Эксперт прокомментировал намерение румынских властей построить атомную электростанцию в непосредственной близости от границ Молдовы.

2021-12-23T09:00+0200

2021-12-23T09:00+0200

2021-12-23T09:00+0200

радио

румыния

молдова

опасность

радиация

аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47373003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_588921112d3dd81060d49ac599b546d8.jpg

Тромбицкий: строительство румынской АЭС вблизи Молдовы опасно для нас Тромбицкий: строительство румынской АЭС вблизи Молдовы опасно для нас

Не так давно в примэрии муниципия Яссы заявили об инициативе по строительству атомной электростанции в населенном пункте Холбока в трех километрах от румынско-молдавской границы, проходящей по реке Прут. Проект власти Румынии предполагают реализовать в сотрудничестве с США, однако реакторы хотят сделать меньших размеров, чем на обычных АЭС. Какую опасность для Молдовы несет такая инициатива, если станцию все же построят? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эколог, председатель Ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras" Илья Тромбицкий.Эксперт напомнил, что когда-то была вопрос строительства АЭС и на молдавской земле, в Григориопольском районе на левобережье Днестра. Но такие амбициозные планы существовали еще во время существования Молдавской ССР, а деньги предполагалось выделить из союзного бюджета."С точки зрения экономической выгоды, конечно, ядерная энергетика привлекательна. Поскольку один раз можно вложить деньги, а затем долгие годы получать доходы, при этом уровень трудозатрат небольшой", – добавил собеседник.Тромбицкий отметил, что и в Румынии, и на Украине работают атомные станции, правда, они размещаются в значительном удалении от границ Молдовы. Например, Чернаводская АЭС (Centrala Nucleară de la Cernavodă), пока единственная атомная электростанция в Румынии, построенная в 1980-х годах в период правления Николае Чаушеску. В качестве охлаждения для ее реакторов используется вода из канала "Дунай — Черное море".

румыния

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

румыния, молдова, опасность, радиация, аэс, аудио