https://ru.sputnik.md/20211224/chto-vyyasnil-minzdrav-posle-skandala-s-prosrochennymi-vaktsinami-47505015.html

Что выяснил Минздрав после скандала с просроченными вакцинами

Что выяснил Минздрав после скандала с просроченными вакцинами

Комиссия Минздрава проверила, как проходили прививки в ряде междучреждений Молдовы.

2021-12-24T16:06+0200

2021-12-24T16:06+0200

2021-12-24T16:06+0200

общество

минздрав

вакцина

скандал

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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения сообщило о результатах проверки после скандала с заявлениями Счетной палаты об иммунизации жителей Молдовы просроченными вакцинами против COVID-19.Специальная комиссия по расследованию, созданная Минздравом, проверила 1967 эпизодов вакцинирования разными препаратами в 12 медицинских учреждениях Молдовы. В комиссию вошли как работники министерства, так и специалисты по семейной медицине, а также администраторы электронной системы регистрации прививок.Во время проверки было установлено, что в большинстве случаев обнаруженные отклонения были вызваны ошибками при вводе данных в систему электронного учета прививок, заявил Минздрав.То есть, когда оператор регистрировал прививку, то должен был выбрать правильный тип вакцины и серию партии препарата из выпадающего меню. При выборе неправильной серии получалось, что доза препарата помечалась как просроченная, хотя в действительности срок годности вакцины не истек, заявили в министерстве.Ошибки были выявлены в 1,3% проверенных записей. Минздрав объяснил появление таких ошибок "чрезмерной нагрузкой, высокой степенью физического и морального истощения медицинских работников, ответственных за проведение кампании иммунизации, которая шла в ускоренном темпе летом 2021 года, вместе с проведением марафонов вакцинации, параллельно с выполнением всех других обязанностей, на фоне кадрового кризиса на местах".По заявлению министерства, в сентябре в систему были внесены улучшения, которые предотвращают введение ошибочных данных, в том числе серий вакцин, чей срок годности истек.Напомним, что в ходе аудита эффективности кампании по вакцинации, который провела Счетная палата, в электронной системе учета прививок от COVID-19 было проверено более 527 тысяч записей. Из них в 6804 случаях, зарегистрированных в период с мая по август 2021 года, аудит сообщил об истечении срока регистрации вакцин на дату регистрации в системе.

https://ru.sputnik.md/20211217/skandal-prosrochennye-vaktsinai-minzdrav-rassledovanie-47305853.html

https://ru.sputnik.md/20211219/prosrochennymi-vaktsini-moldova-poterpevshie-47354705.html

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минздрав, вакцина, скандал