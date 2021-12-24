Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211224/evropa-otobrala-41-zakachennogo-gaz-khranilisch-47507061.html
Европа отобрала более 41% закаченного газа из своих хранилищ
Европа отобрала более 41% закаченного газа из своих хранилищ
Более 41% газа, закачанного в 2021 году, уже отобрала Европа из своих подземных хранилищ
2021-12-24T22:43+0200
2021-12-24T22:43+0200
европа
газпром
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564892_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_60b23e9eb582f59d5bdd418165b560b5.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Более 41% газа, закачанного в 2021 году, уже отобрала Европа из своих подземных хранилищ, говорится в сообщении "Газпрома", передает РИА Новости."По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году", - говорится в сообщении "Газпрома" в официальном Telegram-канале.Отмечается, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 и 712 миллионов кубометров соответственно.
https://ru.sputnik.md/20211223/putin-gazprom-rost-postavki-gaz-evropa-tsena-47464777.html
европа
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564892_637:0:3368:2048_1920x0_80_0_0_420acf55b770a90c54348de44169511b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
европа, газпром, газ

Европа отобрала более 41% закаченного газа из своих хранилищ

22:43 24.12.2021
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В конце декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Более 41% газа, закачанного в 2021 году, уже отобрала Европа из своих подземных хранилищ, говорится в сообщении "Газпрома", передает РИА Новости.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году", - говорится в сообщении "Газпрома" в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 и 712 миллионов кубометров соответственно.
Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
Россия
Путин: "Газпром" – единственная компания, увеличивающая поставки за границу
23 декабря, 13:53
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 25 декабря
ВчераВОЗ: штамм "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира
ВчераЕвропа отобрала более 41% закаченного газа из своих хранилищ
ВчераУченые рассказали, сколько времени Pfizer и Moderna защищают от "омикрона"
ВчераКакая погода будет на Новый год, рассказали синоптики
ВчераРождественский караван пожарных и спасателей проехал по улицам Кишинева
ВчераКрасносельский призвал Санду провести встречу до конца года
ВчераРоссии незачем морозить Европу — она справляется сама
ВчераМайя Санду не планирует встречаться с лидером Приднестровья
ВчераВ Молдове награждены лучшие спортсмены и тренеры 2021 года
ВчераМинздрав Молдовы обновил список стран повышенной эпидопасности
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераПо Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
ВчераМораторий на строительство АЗС: в Молдове новые решения по рынку нефтепродуктов
ВчераКаковы истинные задачи НАТО на территории Румынии
ВчераСколько молдавских заключенных выйдут на свободу после амнистии
ВчераВ парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
ВчераСчетная палата проведет аудит "Молдовагаза": что это значит
ВчераЗарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут
ВчераЧто выяснил Минздрав после скандала с просроченными вакцинами