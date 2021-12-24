Европа отобрала более 41% закаченного газа из своих хранилищ
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В конце декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Более 41% газа, закачанного в 2021 году, уже отобрала Европа из своих подземных хранилищ, говорится в сообщении "Газпрома", передает РИА Новости.
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году", - говорится в сообщении "Газпрома" в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 и 712 миллионов кубометров соответственно.
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году", - говорится в сообщении "Газпрома" в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 и 712 миллионов кубометров соответственно.