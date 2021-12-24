https://ru.sputnik.md/20211224/evropa-otobrala-41-zakachennogo-gaz-khranilisch-47507061.html

Европа отобрала более 41% закаченного газа из своих хранилищ

Европа отобрала более 41% закаченного газа из своих хранилищ

Более 41% газа, закачанного в 2021 году, уже отобрала Европа из своих подземных хранилищ

2021-12-24T22:43+0200

2021-12-24T22:43+0200

2021-12-24T22:43+0200

европа

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Более 41% газа, закачанного в 2021 году, уже отобрала Европа из своих подземных хранилищ, говорится в сообщении "Газпрома", передает РИА Новости."По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году", - говорится в сообщении "Газпрома" в официальном Telegram-канале.Отмечается, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 и 712 миллионов кубометров соответственно.

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-gazprom-rost-postavki-gaz-evropa-tsena-47464777.html

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