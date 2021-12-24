https://ru.sputnik.md/20211224/k-chemu-privedet-narod-moldovy-pravitelstvo-pas-k-sleduyuschey-vesne-47464413.html

К чему приведет народ Молдовы правительство PAS к следующей весне

К чему приведет народ Молдовы правительство PAS к следующей весне

Эксперт анализирует причины, по которым поводов для оптимизма немного, а улучшение качества жизни населения вряд ли приходится ожидать.

2021-12-24T08:30+0200

2021-12-24T08:30+0200

2021-12-24T09:58+0200

радио

государство

правительство

политика

народ

"партия действие и солидарность"

pas

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Не так давно, помнится, после непростой зимы президент Майя Санду обещала, что придет "весна возрождения". Однако уже сейчас, судя по платежкам за коммунальные услуги, за централизованное отопление, вряд ли можно с оптимизмом смотреть в будущее.Усугубляют картину социальной усталости все возрастающие цены на продукты питания и товары первой необходимости, которые взлетели в среднем на 15 процентов за минувший месяц.К чему приведет Молдову и ее народ правительство ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS) в ближайшее время? Почему не видно подвижек по увеличению поставок молдавской плодоовощной продукции на российский рынок?Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik'е" дает политолог Борис Шаповалов.Президент Майя Санду, выступая в телеэфире, признала, что одной из неудач нынешней власти в 2021 году стал недостаточный уровень вакцинации населения Молдовы от коронавирусной инфекции.К новому 2022 году власти планировали подойти с уровнем вакцинации в 90 процентов, а фактически этот показатель составил немногим более 30 процентов.Почему кампания по иммунизации населения фактически провалилась и почему в молдавском народе столько "антиваксеров"?Об этом в программе "Утро на Sputnik'е" расскажет специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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государство, правительство, политика, народ, "партия действие и солидарность", pas, видео