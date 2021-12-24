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К чему приведет народ Молдовы правительство PAS к следующей весне
К чему приведет народ Молдовы правительство PAS к следующей весне
Эксперт анализирует причины, по которым поводов для оптимизма немного, а улучшение качества жизни населения вряд ли приходится ожидать.
2021-12-24T08:30+0200
2021-12-24T09:58+0200
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правительство
политика
народ
"партия действие и солидарность"
pas
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Не так давно, помнится, после непростой зимы президент Майя Санду обещала, что придет "весна возрождения". Однако уже сейчас, судя по платежкам за коммунальные услуги, за централизованное отопление, вряд ли можно с оптимизмом смотреть в будущее.Усугубляют картину социальной усталости все возрастающие цены на продукты питания и товары первой необходимости, которые взлетели в среднем на 15 процентов за минувший месяц.К чему приведет Молдову и ее народ правительство ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS) в ближайшее время? Почему не видно подвижек по увеличению поставок молдавской плодоовощной продукции на российский рынок?Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik'е" дает политолог Борис Шаповалов.Президент Майя Санду, выступая в телеэфире, признала, что одной из неудач нынешней власти в 2021 году стал недостаточный уровень вакцинации населения Молдовы от коронавирусной инфекции.К новому 2022 году власти планировали подойти с уровнем вакцинации в 90 процентов, а фактически этот показатель составил немногим более 30 процентов.Почему кампания по иммунизации населения фактически провалилась и почему в молдавском народе столько "антиваксеров"?Об этом в программе "Утро на Sputnik'е" расскажет специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.
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государство, правительство, политика, народ, "партия действие и солидарность", pas, видео

К чему приведет народ Молдовы правительство PAS к следующей весне

08:30 24.12.2021 (обновлено: 09:58 24.12.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт анализирует причины, по которым поводов для оптимизма немного, а улучшения качества жизни населения вряд ли приходится ожидать.
Не так давно, помнится, после непростой зимы президент Майя Санду обещала, что придет "весна возрождения". Однако уже сейчас, судя по платежкам за коммунальные услуги, за централизованное отопление, вряд ли можно с оптимизмом смотреть в будущее.
Усугубляют картину социальной усталости все возрастающие цены на продукты питания и товары первой необходимости, которые взлетели в среднем на 15 процентов за минувший месяц.
К чему приведет Молдову и ее народ правительство ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS) в ближайшее время? Почему не видно подвижек по увеличению поставок молдавской плодоовощной продукции на российский рынок?
Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik'е" дает политолог Борис Шаповалов.
Президент Майя Санду, выступая в телеэфире, признала, что одной из неудач нынешней власти в 2021 году стал недостаточный уровень вакцинации населения Молдовы от коронавирусной инфекции.
К новому 2022 году власти планировали подойти с уровнем вакцинации в 90 процентов, а фактически этот показатель составил немногим более 30 процентов.
Почему кампания по иммунизации населения фактически провалилась и почему в молдавском народе столько "антиваксеров"?
Об этом в программе "Утро на Sputnik'е" расскажет специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.
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