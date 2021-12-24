https://ru.sputnik.md/20211224/kak-evrosoyuz-nameren-razvalit-rossiyu-47493654.html

Как Евросоюз намерен развалить Россию

Как Евросоюз намерен развалить Россию

О том, чем политик Боррель отличается от блогера Борреля - в материале колумниста РИА Новости.

2021-12-24T14:10+0200

2021-12-24T14:10+0200

2021-12-24T14:10+0200

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Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности (и одновременно — заместитель председателя Еврокомиссии), помимо того, что возглавляет общеевропейскую дипломатию, еще и блогер.Он немножко пишет.На днях на официальном портале Еврокомиссии был опубликован пост блогера Борреля под заголовком "Как нам укротить силовую политику Востока?"Под Востоком имеется в виду Россия, которую автор публикации и намерен "укрощать".Жозеп Боррель сменил костюм дипломата на одеяние циркового дрессировщика, одновременно сменив и тональность разговора, и лексику дискуссии.Судите сами: "Мы видим, как с помощью гибридных действий, совмещающих угрозу и шантаж, ведется сегодня политика России, и перед лицом происходящего мы обязаны быть твердыми и едиными в наших действиях и решениях".Таким образом, объединенная Европа обозначает Россию не как соперника и не как конкурента: ЕС называет Россию врагом.Потому что угрожать может только тот, кого считаешь врагом, — с соперником ты ведешь разговор в другом тоне.Боррель в публикации, содержащей еще немало интересных пассажей, упоминает о Парижской хартии, и в чрезвычайно позитивном тоне: по его мнению, именно тогда сложились контуры "нынешней системы европейской безопасности".На самом же деле Парижская хартия нравится Жозепу Боррелю по другой причине: в этом документе было официально зафиксировано окончание холодной войны.А неофициально — были названы победители (это коллективный Запад, страны НАТО и ЕС) и обозначен проигравший, им был Советский Союз.Следующий этап, поскольку распад СССР перестал быть вопросом геополитики, а стал вопросом политтехнологическим, – это подписание соглашений в Маастрихте.Там-то как раз и были намечены первые контуры того, как Россию начать лишать, как это принято говорить все в той же геополитике, "зон влияния".Первой под нож, в буквальном смысле слова, была отправлена Югославия.Десятки тысяч жертв, море крови, чудовищные страдания, нарушение всех норм международного права, но когда на кону такие цели, кто считается со средствами?Практически параллельно и теми же, в общем, способами развалили и СССР (русские, хоть и стали разделенной нацией, нашли в себе силы встретить эту катастрофу достойно, с прямой спиной и с соответствующей элегантностью, взяв на себя все обязательства огромной страны).Республики ушли, как уходят к женихам богатые невесты: с огромным приданым, за которое в России никто никогда и никоим образом, ни в какой форме не просил компенсации.Мелочные расчеты — не для нас.Мы отдали все, что было создано коллективными усилиями нескольких поколений, получив в обмен русофобию, обвинения в ксенофобии, ну и расширение военного блока тех, кто нас разрушил, на восток.В момент, когда принимались все эти решения, продиктованные на самом деле латентной агрессией и желанием получить рычаги давления на нашу страну, мы пытались Россию собрать.Горечь, ощущение катастрофы, бедность, а то и нищета – вот те слова, которые определяли душевное состояние нации в тот момент, и никаким "свободным рынком" и сотней сортов для многих в тот момент недоступной колбасы его из памяти не изгладить.Те, кто сегодня нас называет "врагом", вероятно, танцевали джигу от радости, как им удалось обвести русских вокруг пальца.И можно предположить, что они хохотали, как ловко сумели обмануть этих простачков.Расширив свои границы по самое не могу, ЕС приступил ко второму этапу.И Вашингтон, и Брюссель решили оторвать – и не фигурально, а по-настоящему – от России ее ближайших соседей.С Грузией получилось не слишком удачно, с Украиной вышло лишь со второго раза, с Белоруссией они потерпели фиаско.Тогда Россию попытались ущемить экономически, введя санкции.Отвертка не справилась с болтом, она сломалась, и в результате ограничений экономика России показывала рост тогда, когда кризис за кризисом сотрясали страны еврозоны.Шеф евродипломатии, с одной стороны, говорит, что ЕС обязан противодействовать российским попыткам навязать свою волю другим странам, но, с другой, разводит руками: "Евросоюз получает 40 процентов всего своего газа из России, и сделать с этим пока мы ничего не можем", добавляя: "все свои обязательства по поставкам Москва исполняет, но использует этот факт для шантажа".В переводе с европейского дипломатического на народный Боррель говорит следующее: "Да они просто своей пунктуальностью доводят нас до белого каления".Жозеп Боррель проговаривается еще дважды: там, где подчеркивает, что "дипломатическими методами и словами проблему России не решить", и поскольку словосочетание "европейская армия" существует сегодня только на бумаге, адресует комплимент Вашингтону, называя его "верным союзником", и в заключение: "Мы должны быть экипированы так, чтобы быть полностью готовыми к действиям".В данном контексте слово "действия" имеет один-единственный смысл: ЕС намерен (и это заявляет глава его дипломатии) готовиться к дальнейшей конфронтации с Россией.Тут, конечно, хочется напомнить, чем такая подготовка к противоборству с Россией оканчивается и как это отзывается самой Европе.Но если исторические уроки кто-то забыл – по недомыслию, легкомыслию или из-за плохого прилежания в школе, мы готовы, как хорошие учителя, вновь встав к доске с указкой и картами, их повторить.

https://ru.sputnik.md/20211214/zakharova-rossiya-pravo-otvet-deystviya-es-47233534.html

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

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