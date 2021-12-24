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Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
В агентстве Moldsilva напомнили об ответственности за уничтожение хвойных деревьев.
2021-12-24T15:41+0200
2021-12-24T15:41+0200
общество
елка
закон
вырубка
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Агентство Moldsilva в очередной раз предупредило жителей Молдовы об ответственности за незаконную вырубку сосен, елей и других хвойных деревьев из лесного фонда страны.Согласно Лесному кодексу, принятому в 1996 году, незаконная вырубка или повреждение хвойных деревьев в декабре-январе наказывается штрафом. Размер штрафа рассчитывается по особой ставке и может составить от 1000 до 2000 леев.Для злостных нарушителей закона предусмотрено и наказание в виде общественных работ на срок от 40 до 60 часов.В период новогодних праздников лесные массивы Молдовы будут находиться под наблюдением специальных мобильных групп.
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елка, закон, вырубка, в молдове

Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок

15:41 24.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЕлки в питомнике
Елки в питомнике - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В агентстве Moldsilva напомнили об ответственности за уничтожение хвойных деревьев.
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Агентство Moldsilva в очередной раз предупредило жителей Молдовы об ответственности за незаконную вырубку сосен, елей и других хвойных деревьев из лесного фонда страны.
Согласно Лесному кодексу, принятому в 1996 году, незаконная вырубка или повреждение хвойных деревьев в декабре-январе наказывается штрафом. Размер штрафа рассчитывается по особой ставке и может составить от 1000 до 2000 леев.
Для злостных нарушителей закона предусмотрено и наказание в виде общественных работ на срок от 40 до 60 часов.
В период новогодних праздников лесные массивы Молдовы будут находиться под наблюдением специальных мобильных групп.
Ёлочный базар - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
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