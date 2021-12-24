https://ru.sputnik.md/20211224/kak-v-moldove-budut-nakazyvat-za-nezakonnuyu-vyrubku-elok-47500432.html
Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
В агентстве Moldsilva напомнили об ответственности за уничтожение хвойных деревьев.
2021-12-24T15:41+0200
2021-12-24T15:41+0200
2021-12-24T15:41+0200
общество
елка
закон
вырубка
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0b/32854968_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_42d578dcba2e2a4439f269c160eab4c0.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Агентство Moldsilva в очередной раз предупредило жителей Молдовы об ответственности за незаконную вырубку сосен, елей и других хвойных деревьев из лесного фонда страны.Согласно Лесному кодексу, принятому в 1996 году, незаконная вырубка или повреждение хвойных деревьев в декабре-январе наказывается штрафом. Размер штрафа рассчитывается по особой ставке и может составить от 1000 до 2000 леев.Для злостных нарушителей закона предусмотрено и наказание в виде общественных работ на срок от 40 до 60 часов.В период новогодних праздников лесные массивы Молдовы будут находиться под наблюдением специальных мобильных групп.
https://ru.sputnik.md/20211220/kak-vybrat-zhivuyu-elku-novomu-godu-47357111.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0b/32854968_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36824fee20fdb0d2d3bd36530d961e3d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
елка, закон, вырубка, в молдове
Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
В агентстве Moldsilva напомнили об ответственности за уничтожение хвойных деревьев.
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Агентство Moldsilva в очередной раз предупредило жителей Молдовы об ответственности за незаконную вырубку сосен, елей и других хвойных деревьев из лесного фонда страны.
Согласно Лесному кодексу, принятому в 1996 году, незаконная вырубка или повреждение хвойных деревьев в декабре-январе наказывается штрафом. Размер штрафа рассчитывается по особой ставке и может составить от 1000 до 2000 леев.
Для злостных нарушителей закона предусмотрено и наказание в виде общественных работ на срок от 40 до 60 часов.
В период новогодних праздников лесные массивы Молдовы будут находиться под наблюдением специальных мобильных групп.