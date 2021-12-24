https://ru.sputnik.md/20211224/kak-v-moldove-budut-nakazyvat-za-nezakonnuyu-vyrubku-elok-47500432.html

Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок

Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок

В агентстве Moldsilva напомнили об ответственности за уничтожение хвойных деревьев.

2021-12-24T15:41+0200

2021-12-24T15:41+0200

2021-12-24T15:41+0200

общество

елка

закон

вырубка

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Агентство Moldsilva в очередной раз предупредило жителей Молдовы об ответственности за незаконную вырубку сосен, елей и других хвойных деревьев из лесного фонда страны.Согласно Лесному кодексу, принятому в 1996 году, незаконная вырубка или повреждение хвойных деревьев в декабре-январе наказывается штрафом. Размер штрафа рассчитывается по особой ставке и может составить от 1000 до 2000 леев.Для злостных нарушителей закона предусмотрено и наказание в виде общественных работ на срок от 40 до 60 часов.В период новогодних праздников лесные массивы Молдовы будут находиться под наблюдением специальных мобильных групп.

https://ru.sputnik.md/20211220/kak-vybrat-zhivuyu-elku-novomu-godu-47357111.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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елка, закон, вырубка, в молдове