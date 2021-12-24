https://ru.sputnik.md/20211224/kakovy-istinnye-zadachi-nato-na-territorii-rumynii-47506632.html

Каковы истинные задачи НАТО на территории Румынии

Каковы истинные задачи НАТО на территории Румынии

Военный эксперт объяснил, чем румынская авиабаза опасна для Молдовы и почему НАТО и США обречены уйти из Восточной Европы.

2021-12-24T18:14+0200

2021-12-24T18:14+0200

2021-12-24T19:43+0200

политика

нато

румыния

молдова

крым

черное море

авиабаза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/18/47509787_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_cf2cd61dad683906496424327e53ed99.jpg

На протяжении всего декабря в акватории Черного моря курсирует новейший американский самолет радиоэлектронный разведки Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, собирая данные с территории Крыма и Краснодарского края России. С сентября 2020 года этот разведборт базируется на территории Румынии, на авиабазе "Михаил Когэлничану" и выполняет две основные задачи: сканирует обстановку по Крыму, Краснодарскому краю и Закавказью, второй маршрут – в сторону Белоруссии и Калининградской области России.Стоит вспомнить, отмечает эксперт, недавние мирные предложения руководства России и заявление российского президента Владимира Путина о том, что если "партнеры" в очередной раз не услышат мирные предложения Москвы, то Россия будет обеспечивать свою безопасность так, как посчитает нужным. И здесь может наступить момент истины – и для румынской авиабазы, и для Молдовы.Военный эксперт отмечает, что после исчезновения СССР и Варшавского договора блок НАТО потерял всякий практический смысл, и его существование может быть связано с некими виртуальными угрозами, и такой угрозой, по словам Хроленко, сейчас пытаются сделать Россию."После распада СССР американцы и НАТО появились везде, где можно на планете. Да, геополитика имеет определенную инерцию, но, на мой взгляд, все идет к том, что роль США и НАТО в Европе будет сокращаться. Потому что это никому, кроме этого бессмысленного блока и Вашингтона, не нужно. Мы наблюдаем процесс постепенного усиления миротворческой, стабилизирующей роли России в противовес агрессивной сущности США и НАТО", – убежден Хроленко.

румыния

молдова

крым

черное море

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

нато, румыния, молдова, крым, черное море, авиабаза, видео